Il y a une idée très controversée de forcer Nancy Pelosi à tenir un vote sur Medicare for All (M4A), et ses partisans sont apparemment des racistes qui veulent faire de l’ordre autour des femmes de couleur, estime l’animatrice de MSNBC Joy Reid.

Le mois prochain, Nancy Pelosi a besoin d’un vote majoritaire à la Chambre pour être confirmé pour son prochain mandat à la présidence. La majorité démocrate étant devenue très mince après les élections de novembre, seule une poignée de votes non exprimés en sa faveur peut bloquer la nomination. Apparemment, le scénario semblait assez probable pour que la direction du parti agisse. Plus tôt ce mois-ci, le président du règlement de la Chambre, Jim McGovern, a averti d’éventuels dissidents qu’ils voteraient pour le «Aile QAnon du Parti républicain» à moins qu’ils ne soutiennent Pelosi.

Eh bien, il y a une suggestion sur la façon de faire exactement cela et cela a fait beaucoup de bruit sur Twitter politique au cours des derniers jours. L’objectif n’est pas de contrarier Pelosi ou d’aider le GOP, mais de la forcer à voter sur Medicare for All – un système de soins de santé universel aux États-Unis proposé pour remplacer celui actuellement en place.

Il n’y a bien sûr pratiquement aucune chance qu’une telle loi soit adoptée même au moment d’une pandémie paralysante, étant donné que Joe Biden s’oppose aux soins de santé universels.

Mais un vote serait consigné, et chaque démocrate cherchant à être réélu devrait répondre à sa circonscription, le plan est. Ce cycle électoral, les candidats soutenant Medicare for All en campagne électorale ont remarquablement réussi à remporter des sièges, un fait que Alexandria Ocasio-Cortez, membre de l’« escouade », avait l’habitude de défendre les progressistes lorsqu’ils étaient attaqués du centre en raison de résultats électoraux décevants.

Un appel à AOC et à d’autres représentants partageant les mêmes idées pour forcer un vote M4A est venu la semaine dernière du comédien et commentateur politique Jimmy Dore sur le programme The Hill’s Rising. L’idée a gagné beaucoup de popularité en ligne et a même fait la tendance du nom de Dore sur Twitter à un moment donné. Mais il y avait aussi beaucoup de repoussements, dont certains peuvent sembler un peu bizarres.

Un intervenant, par exemple, a appelé plusieurs supporters par leur nom et les a marqués « Bernie Sanders très blanc est parti, » qui traitent les femmes de couleur de l’équipe comme «… ‘L’aide’ à commander.» Le sentiment a été soutenu par l’animatrice vedette de MSNBC, Joy Reid.

Ayup. – Joy NOUS AVONS VOTÉ !! PORTER UN MASQUE!! Reid 😷) (@JoyAnnReid) 13 décembre 2020

Ironiquement, l’allégation pas si voilée de racisme cite un article de Justin Jackson, un joueur de la NFL qui se trouve être noir. Il a appelé Reid, disant qu’elle utilisait sa plateforme «Pour désinformer délibérément les Américains en difficulté» sur les soins de santé.

Votre vision du monde commence et se termine par la haine des républicains, tout en permettant aux démocrates de l’establishment de refuser aux Américains exactement les mêmes choses, tout en la recouvrant d’une plus belle façade. C’est honteux, et cet homme noir voit à travers. – Justin Jackson (@ J_ManPrime21) 14 décembre 2020

Pour ce que ça vaut, AOC elle-même a rejeté l’idée, affirmant qu’il n’y avait aucun sens à voter sur un projet de loi voué à l’échec et qu’elle préférerait l’utiliser. « influence » sur quelque chose de faisable. Cependant, son exemple de l’adoption d’un salaire minimum de 15 dollars pour les travailleurs fédéraux est sur la plate-forme de Joe Biden, de sorte qu’il n’était pas clair pourquoi elle aurait besoin de faire pression sur les centristes à ce sujet.

En revanche, vous pouvez utiliser l’effet de levier pour faire avancer les choses qui * peuvent * arriver et changer des vies – c’est-à-dire un vote sur le salaire minimum de 15 $ au cours des 100 premiers jours (faisable), élevant les champions progressistes de longue date à des postes importants de leadership (également faisable) C’est le coût d’opportunité à peser – Alexandrie Ocasio-Cortez (@AOC) 12 décembre 2020

2020 a été une victoire majeure pour les démocrates centristes, qui ont réussi à freiner « l’insurrection » progressiste de l’aile Bernie Sanders du parti et à faire le tour des wagons autour de Joe Biden. La promesse était qu’une fois que Biden serait élu président, il pourrait être poussé à gauche sur les politiques.

L’administration Biden n’a pas encore pris la barre, mais jusqu’à présent, ses choix ministériels offrent peu d’espoir qu’un glissement vers la gauche se matérialise, disent les observateurs politiques. Il est dominé par les corporatistes mondiaux d’Obama et comprend Neera Tanden, une critique très virulente de quiconque se trouve à gauche de l’establishment démocrate.

