Twist Anupamaa : Un autre gros coup dur pour Anu et Vanraj ; Pakhi apprend qu’elle ne pourra jamais devenir mère ?

Rupali Ganguly, Gaurav Khanna et Sudhanshu Pandey vedette Anupamaa a fait l’actualité pour ses épisodes émouvants. La série retient toute l’attention depuis le début de la séquence de la mort de Samar. Samar était très proche d’Anupamaa et sa disparition a brisé Anupamaa. La femme de Samar, Dimpy, est enceinte de leur premier enfant et sa dépression a été très blessante dans la série. Anupamaa doit maintenant mener une grande bataille.

Vanraj a blâmé Anuj pour la mort de Samar, ce qui a créé un fossé entre Anupamaa et Anuj. Anupamaa ne parle pas à Anuj mais elle ne le tient pas responsable de la mort. Vanraj et Anupamaa ont désormais décidé de rendre justice à Samar en mettant son meurtrier Sonu derrière les barreaux.

Le père de Sonu est un homme politique et fait tout pour sauver son fils. Il offre de l’argent aux Shahs et les avertit de ne pas déranger son fils. Cependant, Vanraj et Anupamaa le dénigrent et décident de porter plainte contre lui.

Vanraj, Anupamaa et Anuj défendent le dossier Sonu

Vanraj et Anupamaa se battront contre les puissants mais ils ont déjà commencé à menacer leur famille. Kavya a été prévenue et expulsée de la voiture par les hommes de main de Sonu. Nous verrons donc que Toshu, Kinjal, Pakhi et Adhik décideront de ne pas faire de déclaration contre Sonu.

Anupamaa décidera alors de mener seul la bataille pour Samar. Cependant, selon les rapports des forums indiens, nous verrons un autre problème attendre Anupamaa. Elle devra faire face à un autre coup dur car sa fille va maintenant avoir des ennuis.

Un coup dur pour Pakhi ?

Oui, Pakhi, qui était ravie d’avoir un bébé, sera confrontée à la situation la plus difficile. Le médecin lui apprendra qu’elle ne pourra jamais devenir mère. Cela laissera Pakhi brisé et Anupamaa et Vanraj auront une autre bataille à mener pour leurs enfants.

Cependant, rien n’est encore confirmé sur la dernière scène de l’actualité du divertissement. Rupali Ganguly avait récemment partagé un article sur la dernière scène ensemble d’Anupamaa et Samar.

Elle a expliqué à quel point il était épuisant sur le plan émotionnel de jouer cette scène et a même félicité Sagar Parekh pour sa brillance dans la scène.