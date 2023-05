Twist Anupamaa: les fans de MaAn sont très déçus de la raison pour laquelle Anuj Kapadia reste à l’écart d’Anu; dire, ‘Si khoda paahad nikla chuha avait un visage…’ [VIEW TWEETS]

L’émission de télévision Anupamaa est appréciée de tous. Les fans sont follement amoureux d’Anupamaa et d’Anuj Kapadia. Rupali Ganguly et Gaurav Khanna jouent respectivement les personnages. Le scénario actuel concerne la séparation d’Anuj et d’Anupamaa à cause de Maya. Initialement, Anuj Kapadia a quitté Anupamaa comme Chhoti Anu l’a quitté. Il est allé la voir chez Maya puis s’est fait piéger. Anuj n’a rien révélé à Anupamaa et cela a suscité beaucoup de curiosité. Maintenant, il est de retour et dans l’épisode d’hier, il a finalement révélé la raison. Mais les fans ne sont pas contents.

Les fans de Rupali Ganguly et Gaurav Khanna sont déçus

Anuj Kapadia n’est donc pas revenu à Anupamaa parce que l’état mental de Maya n’est pas correct. Les fans attendaient une raison choquante qui bouleverserait la vie d’Anuj et d’Anu. Cependant, cela ne s’est pas produit. Anuj a révélé qu’il avait reçu un appel de Chhoti Anu et qu’elle pleurait. C’est à cause de sa poussée que Maya était tombée au sol et s’était blessée à la tête. Les médecins ont dit que son état mental n’était pas bon et qu’elle ne pouvait pas être laissée seule. Les fans sont complètement déçus et disent que tout le battage médiatique n’a servi à rien. Un fan a même écrit que la révélation d’Anuj était très vaguement écrite. Certains ont également qualifié la raison d’illogique et ont déclaré qu’il aurait pu tout révéler à Anupamaa bien avant.

Découvrez les tweets des fans de MaAn ci-dessous :

Si khoda paahad nikla chuha avait un visage, ce serait celui d’aujourd’hui #Anupamaa épisode..quel clownerie n Quel raisonnement..??J’ai ri si fort..kaun apni épouse ko chodke aise Kisike liye Unke ghar pe rukh jaata hai..#AnujKapadia aap sach mein devta hai..Dhanya Ho aap, saasthtang pranam aapko? deepika kumawat (@deepikakumawat6) 27 mai 2023

Suis-je le seul à avoir trouvé #AnujKapadia La raison de rester était très vaguement écrite !!! Je veux dire sérieusement vous à wahi baat hogyi unchi dukan feeke pakwan !!! Mtlb suspense to inn logo ne esa bna rkha tha ki pta ni kya hogya ho bt ye raison ??#Anupamaa Xoxog_urlll (@xoxog_urlll) 27 mai 2023

Waah #Anupamaa les fabricants ont donné une raison aussi illogique pour le chu * iyapa d’Anuj? Rissible. Anupama devi kam voir kam apne baccho ke liye tyaag karti thi par ye anuj bhaisahab à apni amant unilatéral ke liye balidaan de rahe hain? Un autre acteur masculin d’ITV sans épines #MaAn Regina Phalange (@ReginaPhal1161) 27 mai 2023

Qu’en pensez vous? Êtes-vous satisfait des aveux d’Anuj Kapadia ?