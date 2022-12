Twist Anupamaa: L’argument d’Anuj et Anu fait pleurer les fans de MaAn; dire: “C’était extrêmement important de parler” [VIEW TWEETS]

Anupama les fans ne s’ennuient jamais. Le spectacle domine les charts TRP depuis des lustres maintenant. Rupali Ganguly et Gaurav KhannaLa chimie de est aimée de tous. Ils jouent Anupamaa et Anuj Kapadia et ensemble ils sont connus sous le nom de MaAn. Ils sont le plus fort pilier de force l’un pour l’autre et quoi qu’il arrive, Anuj et Anu resteront ensemble. Il est donc déchirant de les voir se battre. Dans le dernier épisode, Anupamaa et Anuj Kapadia se sont disputés sur le fait qu’elle accordait trop d’importance au Shah parivaar. Cela a fait pleurer leurs fans.

Les fans de MaAn réagissent au combat d’Anu et Anuj

Sur Twitter, les fans de MaAn expriment leur déception mais ils sont également heureux que cette dispute ait eu lieu entre Rupali Ganguly et Gaurav Khanna. Beaucoup pensent qu’il est important pour Anupamaa de savoir qu’elle doit fixer des limites en ce qui concerne Shah parivaar. Elle est une Kapadia maintenant et elle devrait se concentrer sur sa famille. La promo les montre en train de s’étreindre et il semble qu’ils se soient rafistolés après la dispute. Leur câlin, leur attachement font que les fans de MaAn tombent amoureux d’eux.

Découvrez les tweets des fans d’Anupamaa ci-dessous :

Moi sadique J’ai adoré la dispute entre #MaAn aujourd’hui, il était extrêmement important d’en parler ! #Anupamaa est incapable de tolérer qu’on dise du mal de #AnujKapadia n vice-versa qu’Anu doit comprendre qu’Anuj ne peut pas simplement rester à l’écart n regarder ses enfants n ex l’humilier! pic.twitter.com/kuyA8Liwo6 Edangel (@AngelinaEdangel) 13 décembre 2022

D’après le précap, il semble que le combat se soit terminé comme ça. Peut-être parce que #MaAn ont des fans fous et personne ne veut les voir se battre avec eo. Ou .cela pourrait être le début de quelque chose de plus grand, quelque chose de plus intense. #Anupamaa #AnujKapadia pic.twitter.com/ijrPmEl8qj MA (@Mus1294) 13 décembre 2022

J’ai adoré J’ai adoré J’ai adoré la scène MaAn d’aujourd’hui. Yaar ces 2 r nous font pleurer des seaux ?? Chaque point d’Anuj était ?? droit. Précap – Comme l’a dit Anuj, il doit y avoir une ligne de contrôle. J’espère juste qu’Anu est d’accord et fait des limites ??? #Anupamaa #MaAn #Anujkapadia yuvanaa (@yuvanaa9) 13 décembre 2022

Anuj a maintenant demandé à Anupamaa de tracer une ligne. Sera-t-elle capable de le faire ?