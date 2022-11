Twist Anupamaa: la séquence d’action de Rupali Ganguly-Gaurav Khanna laisse les fans impressionnés mais la fin les a navrés [VIEW TWEETS]

émission de télévision Anupama attire toute l’attention depuis ses débuts. Le spectacle mettant en vedette Rupali Ganguly, Gaurav Khanna, Sudhanshu Pandey, Madalsa Sharma et d’autres a reçu des éloges de tous les coins pour son scénario progressif. La piste actuelle parle de la vie conjugale d’Anupamaa et d’Anuj Kapadia. Bien qu’elle soit mariée à Anuj, Anu a toujours un attachement avec les Shahs. Ainsi, il y a aussi un drame qui se déroule. Maintenant, dans un épisode récent, nous avons vu Anuj et Anupamaa rencontrer un accident.

Entertainment News: Les fans impressionnés par Rupali Ganguly et Gaurav Khanna,

L’incident concerne les personnages de Rupali Ganguly et Gaurav Khanna qui se battent avec les hommes de main. Les fans sont très impressionnés par les scènes d’action réalisées dans la série. D’Anupamaa remplissant des pièces de monnaie dans un potli à Anuj utilisant sa ceinture, les créateurs ont sûrement laissé les fans de MaAn très impressionnés par les scènes et l’appellent un épisode à succès. Cependant, ils sont contrariés par la fin. Anuj et Anupamaa sont gravement blessés et souffrent d’une perte de mémoire partielle. La scène montre Anu et Anuj allongés inconscients sur la route et MaAn pleure pour la même chose.

Découvrez les tweets ci-dessous :

#MaAn ?? quel épi de blockbuster ?? mais fin moi ?? Je pleure maintenant ?? pas de précap ? Ma chanson fvrt nim en larmes maintenant ?? ce suspense uff pls dkp dhyan rakhjo ??? #Anupamaa #Anujkapadia ?? pic.twitter.com/09yydaY5EK Sakshi Gupta (@sakshi__goel) 22 novembre 2022

Meri Intelligente et Brillante Anu ??#Anupamaa est tout simplement parfaite et toujours prête à affronter toutes les situations avec courage et présence d’esprit. Elle est la meilleure ???#RupaliGanguly pic.twitter.com/yoeZx1u9Sg Rupali_Fan Shruti (@rupsmyqueen) 22 novembre 2022

Qu’est-ce que ces deux-là ont l’air sexy ! ???? #Anupamaa #AnujKapadia Matlab uff salut ho gaya ??? lutter ensemble contre le crime ? ? #RupaliGanguly #GauravKhanna hallucinant !? ?? pic.twitter.com/NMlZzVyI1X RupaliSheth (@rupali_sheth3) 22 novembre 2022

Pas fan des séquences d’action. Mais quand ils le font en couple avec une participation égale, je hulule et siffle ???#MaAn#Anupamaa #AnujKapadia pic.twitter.com/9aZN2MpCgP ?????? (@OneHappyInsaan) 22 novembre 2022

Maintenant, selon les rapports, Anupamaa redeviendra Shah bahu depuis qu’elle a subi une perte de mémoire. Elle croira qu’elle est toujours la femme de Vanraj et retournera chez Shah.