Anupama est au sommet de son art. L’émission de Rajan Shahi domine les charts TRP et comment. Les fans sont amoureux d’Anupamaa joué par Rupali Ganguly et sa vie tordue. Gaurav Khanna joue le rôle d’Anuj Kapadia tandis que Sudhanshu Pandey joue le rôle de Vanraj. La vie d’Anupamaa et d’Anuj traverse une crise majeure grâce à Maya jouée par Chhavi Pandey. Ils sont séparés et Anuj n’est pas en mesure de dire à Anupamaa la véritable raison pour laquelle il reste loin d’elle. Actuellement, le mariage de Samar et Dimpi crée un drame dans la série. Anuj est du côté de Dimpi tandis qu’Anupamaa est la mère de Samar.

Lors de la cérémonie du sangeet et du mehendi, les gens sont généralement invités à écrire les noms de leurs proches sur leurs paumes. Dans l’épisode, Gaurav Khanna alias Anuj écrit son nom sur la paume de Chhavi Pandey alias Maya tandis que Rupali Ganguly alias Anupamaa continue de verser des larmes. Les fans ne sont absolument pas satisfaits de cela. Maintenant, les fans de MaAn en ont assez du silence d’Anuj Kapadia et veulent qu’il parle.

Découvrez les tweets des fans furieux de MaAn ci-dessous :

Monsieur Aunj Kapadia..? Quel que soit votre majaboori aujourd’hui votre comportement n’est pas du tout acceptable…??? Ye nahi karna tha anuj..??#Anupamaa#AnujKapadia#MaAn Bajaksapna21 (@bajaksapna21) 24 mai 2023

Elle ne mérite vraiment pas cette douleur… ??? M. Kapadia, rien ne peut rendre la douleur que vous n’avez jamais donnée… GTH MaAn… ? Pls makers au moins ab ne la décevez pas UDAAN pls ….@ketswalawalkar#Anupamaa #RupaliGanguly #Anujkapadia #MaAn pic.twitter.com/gh7FyVb7eC Edits_by_Avani (@ravalavi) 24 mai 2023

C’est prouvé maintenant qu’Anuj prétend juste aimer #Anupamaa mais je ne l’ai jamais comprise et je ne peux pas faire ça non plus toute sa vie. Un tel faux amour qui disparaît dans les airs ??? Non désolé aucune justification rien ne peut racheter ce perdant maintenant j’ai honte d’avoir aimé AK une fois ??? Princesse82 (@Manisha_stan_RG) 24 mai 2023

Ce spectacle devient de jour en jour digne de foi. Désolé, mais aucun des chs de l’émission n’est justifiable spécifiquement FL et ML. Les deux agissent comme des imbéciles. Mehandi seq était grincer des dents. GK et RG méritent mieux. Période!!! #Anupamaa #AnujKapadia Pushpa Panduranga (@Pushpa60943) 24 mai 2023

Je suppose que cette fois, les fans d’Anupamaa sont vraiment en colère contre Anuj Kapadia. Ils veulent simplement qu’il dise la vérité et rejoigne son Anu. Cela arrivera-t-il bientôt? Voyons voir et jusque-là, restez à l’écoute de BollywoodLife pour plus d’informations sur le divertissement.