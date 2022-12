Twist Anupamaa: Anu AVERTIT le r * pist d’une punition sévère alors qu’elle demande justice pour Dimple; son avatar bada*s séduit les fans de MaAn [VIEW TWEETS]

Anupama est au sommet de son art. L’émission de télévision reçoit beaucoup d’appréciation et d’applaudissements de tous les coins. L’histoire qui a commencé avec une simple femme apportant un changement et luttant contre son mari infidèle a maintenant continué à puiser dans de nombreux messages sociaux. Dans le dernier morceau, nous voyons Anupamaa déterminé à obtenir justice pour Dimple qui a été violé. Elle a attrapé les hommes de main et maintenant elle envisage de tout mettre en œuvre pour les mettre derrière les barreaux.

Entertainment News : Les fans de Rupali Ganguly sont impressionnés par son avatar bada*s

Dans l’épisode d’hier, on a vu qu’Anupamaa confronte le r * pist et l’avertit d’une punition sévère. Elle demande également à sa mère de le chasser de la maison suite à ses méfaits. Elle dit même à son père qu’il a un jour pour mettre les choses au clair et ensuite les flics entreront.

Les fans de MaAn sont impressionnés par l’avatar badass d’Anupamaa. Ils la louent pour sa confiance et sa détermination. Son ‘Chub Bey’ est également devenu un hit.

Découvrez les tweets ci-dessous :

Qu’est-ce qu’un épisode ?? Quoi Une performance puissante par @TheRupali ?? Et ce BGM ?? Le spectacle Rupali Ganguly ?? #Anupamaa #RupaliGanguly Rubina Mon Amour (@RubinaMyLove4) 5 décembre 2022

Brooo j’aime encore plus My Anu aujourd’hui ?? Ghar mai jake Dhamka ke aayi hai et ça aussi Akele ?? agar Tum sachche ho toh kisise darne ki zarurat nahi hai… bas aisi himmat Chahiye life mai #Anupamaa #RupaliGanguly pic.twitter.com/zzDMhOmY1M Rupali_Fan Shruti (@rupsmyqueen) 5 décembre 2022

Quel épisode de Dhamakedar … j’ai apprécié chaque seconde avec beaucoup de frisson ?? @TheRupali tu es une maman incomparable ???? Kya swag tha !!! hallucinant ???#Anupamaa #RupaliGanguly pic.twitter.com/QzE0qclemX Rupali_Fan Shruti (@rupsmyqueen) 5 décembre 2022

Anupamaa sait tout et n’importe quoi. Mais saura-t-elle gagner ce combat contre l’injustice ? Nous devrons attendre et regarder.