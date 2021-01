MINNEAPOLIS: Les Twins du Minnesota et Andrelton Simmons, un arrêt-court sur le terrain, ont convenu mardi soir d’un contrat d’un an de 10,5 millions de dollars, selon une personne proche des négociations.

La personne a parlé à l’Associated Press sous couvert d’anonymat, car l’affaire est soumise à un examen physique.

Simmons, 31 ans, quatre fois vainqueur du Gant d’or, a disputé les cinq dernières saisons avec les Angels de Los Angeles après avoir passé ses quatre premières années dans les ligues majeures avec les Braves d’Atlanta. Sa capacité de terrain a été si superbe qu’il a reçu des votes de MVP en 2013, 2017 et 2018 malgré une production essentiellement moyenne à l’assiette.

À condition que le joueur de troisième but Josh Donaldson, l’agent libre du prix de l’année dernière débarqué par les Twins, puisse surmonter la blessure au mollet qui l’a limité en 2020, la défense du côté gauche du terrain dans le Minnesota devrait être le rêve d’un lanceur. L’arrivée de Simmons amènera probablement Jorge Polanco à la deuxième base et Luis Arrez à un rôle de remplaçant multi-positionnel. Avec Miguel San au premier but, les Twins sont sur la bonne voie pour envoyer un champ intérieur de 46 millions de dollars pour l’ouverture de 2021.

Simmons n’a disputé que 30 matchs selon le calendrier de 60 matchs raccourci en cas de pandémie pour les Anges en 2020, manquant du temps en raison d’une blessure à la cheville pour un troisième été consécutif. Avec la diminution des chances de Los Angeles en séries éliminatoires, il s’est retiré de la dernière semaine de la saison.

Simmons est un frappeur en carrière .269 avec seulement 386 retraits au bâton en 4 280 apparitions en carrière. Selon les données de Baseball-Reference, il est le joueur actif le plus difficile à battre dans les ligues majeures, avec un taux de carrière de un pour 10,24 au bâton.

Originaire de Curaçao qui a été repêché au deuxième tour par les Braves en 2010, Simmons a connu sa meilleure saison globale en 2017 lorsqu’il a frappé .278 avec 14 circuits, 69 points produits, 38 doubles et 19 buts volés. Son pourcentage de carrière de .981 se classe au troisième rang des meilleurs au baseball parmi les arrêts courts actifs, et les analyses ont longtemps loué sa gamme à la position vitale.

Alors que le marché lent du baseball commence à se redresser ce mois-ci, Simmons a choisi les Twins le même jour qu’un autre arrêt-court de premier plan, Marcus Semien, a accepté un contrat d’un an de 18 millions de dollars avec les Blue Jays de Toronto, une personne familière. avec les négociations a déclaré à l’AP. Les Orioles de Baltimore ont également signé l’arrêt-court Freddy Galvis pour un contrat d’un an de 1,5 million de dollars.

___

Le rédacteur de l’AP Baseball Ronald Blum à New York a contribué à ce rapport.

___

Plus de couverture AP MLB: https://apnews.com/MLB