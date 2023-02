Twinkle Khanna vient de s’appeler ‘Baba Twinkdev’ et tout le monde a la même question

Twinkle Khanna est devenu “Baba Twinkdev” et non, cela n’a rien à voir avec le discours de la “mort des minets” qui fait actuellement rage sur Twitter. Twinkle dans son avatar Baba Twinkdev aide les gens avec des conseils sur le mariage et les relations. Pour les non-initiés, dans l’argot des réseaux sociaux, le terme « minet » est utilisé pour désigner un homme gay ou bisexuel avec certaines caractéristiques.

Twinkle Khanna devient ‘Twinkdev’ de temps en temps. Cette fois-ci, son premier défi consistait à aider un couple qui avait perdu sa passion après avoir eu un bébé. “D’autres personnes ont une tante d’agonie mais nous avons le gourou du gyaan. Présentation de Baba Twinkdev. Et son premier défi ? Pour aider un couple à raviver sa passion après avoir eu un bébé”, a écrit l’acteur sur Twitter.

Les gens sur Twitter se demandaient si Twinkle était au courant ou non de la signification de la culture pop derrière “Baba Twinkdev”. “Vous voyez, c’est pourquoi vous devez avoir des homosexuels dans votre équipe de relations publiques”, a écrit un utilisateur de Twitter. “Je veux penser que quelqu’un dans son équipe marketing savait ce que cela signifiait et laisser passer parce que c’est tellement drôle”, a déclaré un autre.

Voyez c’est pourquoi vous devez avoir des homosexuels dans votre équipe de relations publiques 💀— Anirudh_ (@Ani_thingGoes) 15 février 2023

Tu… sais ce que veut dire Minet, n’est-ce pas… n’est-ce pas ?— Anil (@AnilGanti) 15 février 2023

Récemment, dans une chronique du Times of India, Twinkle a révélé à quel point l’ennui jouait un rôle important dans sa vie amoureuse. “D’un autre côté, m’ennuyer à un moment donné (avant l’avènement des smartphones, où je pouvais passer des heures à faire défiler les flux de regards d’aéroport) m’a également rendu plus réceptif à la tâche ardue de faire du jogging avec mon co-acteur , ce qui a finalement conduit au mariage et à deux enfants avec des gènes légèrement plus sportifs”, a-t-elle écrit.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici