Twinkle Khanna souhaite à Akshay Kumar le jour de la fête des pères, l’appelle le « mur » de sa fille Nitara

L’épouse vedette et ancienne actrice Twinkle Khanna a partagé une adorable photo de sa fille Nitara et de son mari Akshay Kumar.

Elle a posté une photo en noir et blanc dans laquelle Nitara applique la couleur Holi sur le visage d’Akshay tandis que l’acteur tient une assiette pleine de couleurs et sourit au maximum.

Twinkle a sous-titré le message comme « Il est son mur. Elle apprend à se tenir debout en le tenant. Protégée, elle enlève les briques à hauteur des yeux et jette un coup d’œil au monde. Il attend le jour où elle grimpera au sommet et deviendra son propre mur. #joyeuse fête des Pères. »

D’un autre côté, Akshay a partagé un collage d’images mettant en vedette Nitara et Aarav, ainsi qu’une vieille photo de son père. Il l’a légendé : « Mon père m’a donné un océan d’amour et de sagesse. Si j’ai pu transmettre ne serait-ce que quelques gouttes à mes enfants, mon travail ici est bien fait ! Bonne #Fête des Pères à tous. »

Twinkle a fait un rituel pour partager les photos de Nitara sur les réseaux sociaux tout au long du verrouillage induit par COVID-19. Bien qu’elle garde le visage de Nitara caché, elle a souvent parlé de son petit sur Instagram. Le mois dernier, Twinkle a révélé qu’elle avait été relookée par sa fille de huit ans et a déclaré avec humour qu’elle « n’avait pas d’avenir en tant que maquilleuse ! »

Dans un ancien post, Twinkle a partagé une photo de Nitara portant un masque et l’a légendé « La nouvelle normalité : le balcon devient une forêt et tous nos enfants se transforment en super-héros masqués ! Je m’émerveille de la façon dont ils se sont adaptés pour simplement glisser sur un masque en sortant de la porte, l’absence d’agitation face à leur isolement. Ils nous donnent de l’espoir et de la joie et nous aident à traverser nos moments les plus difficiles. Et aussi se comportent comme des cinglés pour nous faire rire, comme ce petit ici, « .