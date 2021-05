Twinkle Khanna salue Vidya Balan, Hrithik Roshan pour avoir contribué au soulagement du COVID-19

Twinkle Khanna a félicité en deux jours Vidya Balan et son voisin Hrithik Roshan pour leur contribution à l’aide au COVID-19 en temps de crise. Mme Funnybones s’est rendue sur sa page Instagram et a partagé des messages d’appréciation pour les deux acteurs en partageant leur page avec des notes réconfortantes pour eux. Hrithik a même répondu à Twinkle et l’a remerciée de lui avoir permis de l’aider. Il l’a également félicitée pour le travail qu’elle accomplit.

Pour Vidya, Twinkle a posté sa photo en noir et blanc et a écrit: « Merci @balanvidya! Une femme avec un immense talent et un cœur encore plus grand. Pour aider tranquillement ceux qui en ont besoin. »

Avec la photo ensoleillée de Hrithik, il y avait une note d’appréciation pour lui qui disait: « Aller au-delà de l’aide à ton voisin, le mien fait sa part pendant cette crise de multiples façons.

Ce à quoi l’acteur de « Guerre » a répondu: « Merci de m’avoir donné l’opportunité de m’aider. Fier du travail que vous faites. »

Récemment, Hrithik aurait rejoint une foule de stars américaines pour aider à collecter des fonds pour les efforts de secours du COVID-19 en Inde. Faisant sa part pour ceux qui souffrent du fait de la pandémie, Hrithik a contribué à collecter environ 3,68 millions de dollars.

La deuxième vague de coronavirus a infecté de nombreuses personnes et le nombre de cas positifs au COVID-19 augmente rapidement. À Bollywood également, un éventail de célébrités comme Kangana Ranaut, Aamir Khan, Vicky Kaushal, entre autres, ont été infectés en quelques semaines.

Avec un total de 3,48,421 nouveaux cas de COVID-19 enregistrés au cours des dernières 24 heures.

(Entrées de l’ANI)