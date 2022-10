Twinkle Khanna partage une superbe photo de sa nièce Naomika Saran, les fans disent “ressemble beaucoup à sa maasi”

Lorsque Twinkle Khanna a partagé une photo de sa nièce Naomika Saran à l’occasion de son 18e anniversaire, une discussion sur la personne à laquelle elle ressemblait le plus parmi les admirateurs a éclaté. Naomika est la fille de Rinke Khanna et de Sameer Saran, un homme d’affaires. En 2003, Rinke et Sameer se sont mariés.

Certaines personnes ont dit qu’elle leur rappelait sa tante. Elle est fréquemment comparée à sa grand-mère Dimple, selon de nombreuses personnes. Sa ressemblance avec Rajesh Khanna a été notée par quelques fans.

Partageant la photo de Naomika, Twinkle a écrit : “Et ma superbe nièce a 18 ans ! Joyeux anniversaire ma @naomika14. Ça a été une joie de te voir passer d’une petite fille qui avait peur de son nombril à cette femme intelligente et confiante. Je t’aime énormément. ”





Réagissant à la photo, Farah Khan Ali a commenté : “Omg. Elle ressemble tellement à Rinki.

Un fan a commenté : “Elle ressemble beaucoup à sa masi (tante), avec les mêmes cheveux, la même coupe de visage et les mêmes traits.” Un autre a ajouté : “Je pensais légitimement que c’était une photo de ta jeunesse !”

« Le sosie de Twinkle Khanna », a écrit un autre.

Comme Twinkle, Rinke a fait ses débuts dans l’industrie cinématographique de Bollywood avec Pyaar Mein Kabhi Kabhi, face à Dino Morea et Sanjay Suri (1999). Elle est apparue dans de nombreux films, dont Mujhe Kucch Kehna Hai, Yeh Hai Jalwa et Jhankaar Beats. Dans Chameli en 2004, avec Kareena Kapoor, elle a été repérée pour la dernière fois.

Pour les non-initiés, Twinkle Khanna a admis qu’elle et son mari Akshay Kumar n’avaient jamais maintenu de compte bancaire commun. Twinkle a expliqué comment elle a dû utiliser son propre argent pour lancer Tweak, une société de contenu numérique qui traite des préoccupations des femmes, lors d’une discussion sur sa propre émission, Tweak, sur la valeur d’être financièrement indépendante.

De plus, Twinkle a admis que le premier salaire qu’elle avait reçu à l’âge de 17 ans était dérisoire. « C’était suffisant pour acheter des laddoos, je pense. Mais je me souviens de mon premier chèque de paie important et je l’ai déposé pour acheter une voiture, une Opel argentée. Je ne sais même plus s’ils fabriquent cette voiture. Neha Dhupia s’est alors exclamée : “L’Opel Astra à l’époque était assez importante.” Twinkle a poursuivi: “J’ai dû prendre un EMI pour payer le reste.”

Twinkle a ajouté: “Donc, j’utilise ce qui aurait été le fonds de l’université de ma fille pour me financer.” Elle a ajouté : « J’ai toujours veillé à ce que ce soit moi qui paye pour leur éducation. Je veux qu’ils disent que ma mère a payé mes études, et pas seulement m’a nourri aloo parathas.