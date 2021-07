Twinkle Khanna partage une photo d’enfance avec la défunte tante Simple Kapadia | Nouvelles des gens

New Delhi: L’auteur Twinkle Khanna s’est promenée dimanche dans le passé et a partagé une photo d’enfance avec sa défunte tante Simple Kapadia et sa sœur Rinke Khanna.

Sur la photo, Twinkle et Rinke ont l’air super mignons en posant avec Simple Kapadia, qui est la sœur cadette de l’acteur vétéran Dimple Kapadia.

Pour les non avertis, Simple a fait ses débuts d’actrice avec ‘Anurodh’, face à son beau-frère et défunt superstar Rajesh Khanna.

Malheureusement, en 2009, Simple a rendu son dernier souffle après sa longue bataille contre le cancer. Elle laisse dans le deuil son fils Karan Kapadia.

Pour en revenir au message de Twinkle, il a suscité beaucoup d’amour de la part des utilisateurs des médias sociaux.

« Belle photo », a commenté un internaute.

« Hahha… photo si mignonne », a écrit un autre.

Parallèlement à l’image de retour, l’ancien acteur a exprimé ses réflexions sur la nostalgie.

« La nostalgie s’apparente aux cigarettes Phantom rouges et blanches de notre enfance. Comme toutes les friandises sucrées, elle peut s’avérer préjudiciable au quotidien, mais elle peut offrir un répit occasionnel. Une façon de nous transporter à une époque où nous nous sentions aimés et en sécurité. , et parfois, oh tellement cool, alors que nous inhalions l’odeur mentholée d’un bonbon tenu entre nos lèvres. La nostalgie nous rappelle non seulement comment nous avons vécu, mais ce que c’était que de prospérer », a-t-elle légendé le post.