A l’occasion de la fête des pères, Twinkle Khanna a partagé une adorable vidéo qui prouve que son mari Akshay Kumar est un père adoré. Khanna a partagé son point de vue sur les compétences parentales d’Akshay sur son Instagram et a partagé une vidéo où Akshay et sa fille Nitara cueillent des fruits mûrs d’un arbre dans leur jardin.

Dans la vidéo, Akshay explique à Nitara comment cueillir soigneusement les fruits de l’arbre, et la petite suit correctement les instructions de son père. Twinkle a partagé cette vidéo avec une légende qui résume les compétences parentales d’Akshay, et elle croit fermement qu’Akshay est le meilleur père. Twinkle a écrit : « Ils attendent tous les deux que l’arbre Safed Jamun dans notre enceinte porte ses fruits. C’est un rituel annuel où ils traquent l’arbre pendant des jours et choisissent le bon moment. Ils ont leurs propres jeux, où ils tombent, sautent et culbute à travers le jardin pendant que je regarde de côté. Les mères peuvent tout faire, mais certaines choses sont juste plus faciles laissées à leurs papas. Bonne fête des pères à tous les merveilleux papas et surtout à mon Mr K. »

Voici le poste







Twinkle Khanna est connue pour son sens de l’humour et ses remarques pleines d’esprit. L’auteure est assez active sur les réseaux sociaux et ne laisse aucune chance de nous faire rire avec ses commentaires décalés et ses retours. Auparavant, dans sa publication Instagram, Twinkle avait partagé une vidéo amusante soulignant les difficultés d’être mère. Dans la vidéo, on peut voir Twinkle sortir de la salle de bain alors que les enfants ont besoin de leur « maman ».

Elle a sous-titré le message d’une manière amusante et a écrit : « Est-ce une tactique délibérée pour rendre toutes les mères folles ? Est-ce qu’elles se cachent en attendant de frapper dès qu’elles sentent que nos vessies sentent qu’il est sûr de lâcher prise ? Sont-elles secrètement des agents de L’Oréal espère-t-il rendre nos cheveux gris plus tôt afin que nous dépensions tout notre argent en teinture capillaire ? Levez la main si c’est aussi la bande originale de votre vie. »

Voir la vidéo





Côté travail, Akshay Kumar a été vu pour la dernière fois dans le drame historique Samrat Prithviraj. Il sera ensuite vu dans le remake de Raksha Bandhan, Ram Setu, Soorarai Pottru Hindi.