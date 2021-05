Twinkle Khanna félicite ses «enfants de super-héros» pour avoir suivi la «nouvelle normalité» au milieu de la pandémie COVID | Nouvelles des gens

L’actrice de Bollywood devenue auteur Twinkle Khanna a félicité ses enfants Aarav et Nitara pour s’être adaptés à la « nouvelle norme » de porter des masques au milieu de la pandémie COVID-19.

La célébrité populaire partage souvent des mises à jour intéressantes sur ses enfants et son mari Akshay Kumar sur les réseaux sociaux. Ses messages humoristiques reçoivent un immense amour et une immense appréciation de la part de tous.

Dans un récent post Instagram, Twinkle a félicité ses enfants et a également partagé les détails sur la façon dont ils font face à la nouvelle culture du port de masques tout le temps.

En les étiquetant comme des « super-héros masqués », elle a également déclaré que ses enfants ne faisaient jamais d’histoires en portant le masque ou en suivant les protocoles COVID.

Partageant une photo de Nitara, écrit-elle,«La nouvelle normalité: le balcon devient une forêt et tous nos enfants se transforment en super-héros masqués! Je m’émerveille de la façon dont ils se sont adaptés pour se contenter de glisser un masque en quittant la porte, du manque de tracas sur leur isolement. Ils nous donnent de l’espoir et de la joie et nous aident à traverser nos moments les plus difficiles. Et aussi se comporter comme des cinglés pour nous faire rire, comme ce petit ici. #littleheroes .. »

Sur la photo, Nitara porte un masque et profite de son temps sur leur balcon, qui s’est transformé en jardin.

Le couple de puissance a fait don de 100 bouteilles d’oxygène dans le but d’aider les patients COVID et s’est également associé à la Fondation Uday pour donner des concentrateurs d’oxygène.

Twinkle Khanna a épousé Khiladi Akshay Kumar le 17 janvier 2001. Le couple B-Town a la chance d’avoir deux enfants – son fils Aarav Kumar et sa fille Nitara.