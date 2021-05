Twinkle Khanna félicite Hrithik Roshan pour sa contribution au soulagement de COVID | Nouvelles des gens

New Delhi: L’auteur indien et ancien acteur Twinkle Khanna a félicité mercredi son voisin et star de Bollywood Hrithik Roshan pour sa contribution au secours COVID en temps de crise.

Twinkle a pris son compte Instagram et a partagé un message d’appréciation pour Hrithik avec une photo ensoleillée de l’acteur de « Bang Bang ».

Dans la légende, elle a écrit: « Au-delà d’aider ton prochain, le mien fait sa part pendant cette crise de multiples façons. Un grand bravo @hrithikroshan. «

Récemment, Hrithik aurait rejoint une foule de stars américaines pour aider à collecter des fonds pour les efforts de secours du COVID-19 en Inde. Faisant sa part pour ceux qui souffrent du fait de la pandémie, Hrithik a contribué à collecter environ 3,68 millions de dollars.

La deuxième vague de coronavirus a infecté de nombreuses personnes et le nombre de cas positifs au COVID-19 augmente rapidement. À Bollywood également, un éventail de célébrités comme Kangana Ranaut, Aamir Khan, Vicky Kaushal, entre autres, ont été infectés en quelques semaines.

Avec un total de 3 48421 nouveaux cas de COVID-19 enregistrés au cours des dernières 24 heures, le nombre cumulé de cas dans le pays a atteint 2,33,40 938, a informé le ministère de la Santé de l’Union. Cela comprend 1 93 82 642 sorties et 2,54 197 décès. Il y a actuellement 37 04 099 cas actifs dans le pays.

Hrithik, qui a été vu pour la dernière fois dans le film « War » de 2019, figurera ensuite dans « Fighter » aux côtés de Deepika Padukone. Il commencera également à tourner pour l’adaptation indienne de «The Night Manager».

L’acteur a également «Krrish 4» et le remake en hindi du thriller policier tamoul «Vikram Vedha» en préparation.