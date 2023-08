Twinkle Khanna félicite Akshay Kumar pour son impact sur le système éducatif et « ébranlé » le box-office avec OMG 2

Twinkle Khanna a félicité son mari Akshay Kumar pour le succès d’OMG 2 et a écrit une note sincère.

La fière épouse et acteur Twinkle Khanna a partagé mercredi un doux message pour son mari Akshay Kumar sur le succès de sa récente sortie OMG 2, qui a récolté 120 crores au box-office. Sur Instagram, Twinkle a écrit une note pour son mari et a partagé l’affiche avec la collection du film.

Elle a écrit : « Félicitations Monsieur K ! Tellement fier de toi. Un film qui contribue à changer le système et qui bouleverse également le box-office. #omg2. »Le réalisateur d’Amit Rai a gagné Rs 120,62 crore 12 jours après sa sortie. Dès que l’acteur a posté pour Akshay, les fans et amis de l’industrie ont sonné dans la section commentaires. Akshay a laissé tomber un cœur et des émojis de mains jointes.

Voici le message





Bobby Deol a écrit : « Félicitations. » L’un des utilisateurs a écrit : « OMG2 vous montre comment un film peut être divertissant, socialement pertinent et informatif. Vous n’avez pas besoin de laisser votre cerveau derrière vous pour bien rire.

Un mélange intéressant de commentaire social et d’humour. » Accablé par les réactions positives que le film a suscitées depuis sa sortie en salles, Akshay a récemment non seulement exprimé sa gratitude aux cinéphiles, mais a également souhaité du succès à Gadar 2, qui fait également des vagues au box-office. .

Akshay est allé sur Insta, partageant un court extrait du film accompagné d’une note de « remerciement ». Il a écrit : « Un grand merci à notre public pour tout son amour pour #OhMyGadar et pour nous avoir offert la plus belle semaine de l’histoire du cinéma indien ! » Plus tôt, selon l’analyste commercial Taran Adarsh, la collection totale d’OMG 2 s’élève à Rs 79,47. crore à l’heure actuelle.

Dirigé par Amit Rai, OMG 2 met également en vedette Pankaj Tripathi et Yami Gautam dans les rôles principaux. Le film a suscité l’intérêt du public puisque les réalisateurs ont dévoilé les affiches et le teaser du film. Plusieurs rapports ont affirmé que le film avait été suspendu par le comité de censure, car celui-ci souhaitait agir avec prudence en raison de son thème ouvertement religieux. Cependant, le Conseil central de certification des films (CBFC) a autorisé la sortie du film avec quelques coupures. Le comité de censure a donné une certification A (Adults Only) au film. OMG 2 a marqué le 10e jour de l’indépendance d’Akshay et semble avoir inversé le cours de sa carrière après une série d’échecs.