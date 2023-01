Twinkle Khanna fait un tour en voiture avec sa fille Nitara, les internautes disent “un moyen de garder vos enfants à la terre”

C’est toujours un moment surprenant de voir de grandes célébrités faire des choses ordinaires en public. Samedi, l’auteur Twinkle Khanna a publié une vidéo dans laquelle on peut la voir rouler dans un pousse-pousse avec sa fille Nitara.

Dans sa légende, Twinkle a partagé son lien spécial avec les autorickshaws et a révélé que ses amis l’appelaient “Rickshaw Rani” quand elle était adolescente. Elle a également écrit une longue note racontant l’histoire d’une de ses promenades en pousse-pousse. “Maintenant, vous savez pourquoi mon premier livre avait un pousse-pousse sur la couverture… Quand j’étais adolescent, mes amis m’appelaient “Rickshaw Rani” et je suppose que les vieilles habitudes ont la vie dure. Je me souviens d’un trajet où j’ai commencé le voyage en demandant, « Bhaisaab, depuis combien d’années conduisez-vous cette voiture ? » Le petit conducteur a répondu : “Memsaab un an avant de faire des travaux de broderie. Je n’aimais pas… mais le bon argent. J’ai économisé et acheté sept biscuits en or, tous disparus dans le mariage de ma fille maintenant. Mais, j’ai encore un or biscuit laissé à la maison, alors Dieu est bon.





Elle a ajouté: “En descendant du pousse-pousse, je lui ai donné un conseil aimable, ne parlez à personne du bhaisaab en biscuit d’or! On ne sait jamais quel genre de personnes sont là-bas. Quelqu’un peut vous assassiner. ‘ Il cligna des yeux plutôt maniaquement et d’une manière éculée répondit : ‘Ma ka doodh piya hai, laisse quelqu’un essayer, je vais lui trancher la gorge.’ Ce qui était très bien, les influences de Bollywood et tout ce que je pensais, jusqu’à ce qu’il sorte un couteau de boucher de sous son siège et dise : Regarde ça !”

À la fin de la note, Twinkle a partagé que c’était son dernier jour à Mumbai et qu’elle s’était beaucoup amusée avec son petit, Nitara, alors que le duo rigolait tout le long du chemin du retour. “Aujourd’hui, il n’y avait pas de couteaux et cela s’est transformé s’est avéré être une fin inattendue mais géniale pour mon dernier jour en ville alors que le petit et moi avons rigolé tout le long du chemin du retour”, a-t-elle écrit. La vidéo a également été partagée par le célèbre photographe Viral Bhayani. Les internautes ont réagi à la vidéo, l’un d’eux a écrit : “Je comprends parfaitement qu’ils veuillent monter en pousse-pousse de temps en temps, mais je ne peux pas avoir l’inconvénient d’être une célébrité. Les promenades en pousse-pousse sont les meilleures choses que nous ayons à Mumbai.”





Le second a dit, “Un moyen de garder vos enfants ancrés.” La troisième personne a commenté : “Twinkle, c’est cool ! C’est agréable de les voir profiter tous les deux normalement !.” Le quatrième a dit: “Zindgi me yahi sach hai kabhibhi gurur mat karneka gadi agar 4-5 bhi hona to bhi life to Ek simple people ki tarah se jine ka yahi sab se achi khushi he.”

Twinkle a cessé de jouer à Bollywood en 2001 après avoir joué dans plusieurs films. En 2015, elle sort son premier livre Mrs Funnybones. En 2017, elle a publié son deuxième livre intitulé La légende de Lakshmi Prasad. (Avec entrées de l’ANI)



