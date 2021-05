Twinkle Khanna fait peau neuve avec sa fille | Nouvelles des gens

Twinkle est marié à l’acteur Akshay Kumar. Les deux se sont mariés en 2001. Le couple a deux enfants, Aarav et Nitara.

« Un autre jour et un autre relooking ! Je suis clairement un gourmand de punition. Et le petit n’a pas d’avenir en tant que maquilleur ! #FunnyMakeovers », a écrit Twinkle en légende.

Sur l’image Instagram, le visage de Twinkle est barbouillé de rouge à lèvres et de khôl, et elle pose en souriant à la caméra.

