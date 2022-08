Twinkle Khanna fait l’éloge du film de son mari Akshay Kumar et défie le public de quitter le théâtre “les yeux secs”

Akshay Kumar et Bhumi Pednekar vedettes Raksha Bandhan est l’un des films hindi les plus attendus alors que l’acteur de Khiladi tente de reprendre le box-office avec ce drame émouvant après ses deux récents échecs – Samrat Prithviraj et Bachchhan Paandey. Un jour avant sa sortie, l’épouse d’Akshay, Twinkle Khanna, a partagé son point de vue sur le film.

S’adressant à son compte Instagram le 9 août, Twinkle a partagé un clip de Raksha Bandhan et a écrit une longue note appréciant le film l’appelant “un film sur l’Inde dont nous prétendons tous qu’elle n’existe pas”. L’actrice, qui a également écrit des livres célèbres, a également ajouté que le film l’avait fait rire dans la première moitié, tandis que la seconde moitié l’avait fait pleurer.

“Raksha Bandhan m’a fait rire dans la première moitié et pleurer dans la seconde. Un film sur l’Inde dont nous prétendons tous qu’il n’existe pas. Une réalité que nous souhaitons n’existe pas. Nous avons changé les termes, de “dot” à ” cadeaux’ mais dans les foyers à travers les couches socio-économiques, les variations de la coutume occupent une place importante », a écrit Twinkle en mentionnant que le film d’Aanand L. Rai traite du concept de dot.

Elle a poursuivi : “Le merveilleux Aanand Rai a habilement construit un monde où les frères et sœurs se taquinent, se soutiennent et finalement triomphent ensemble. Le défi avec le changement des mentalités est que ces conversations circulent largement parmi les déjà convertis. le pouvoir de s’enfouir dans l’esprit et le cœur des gens à tous les niveaux.”





À la fin, l’actrice de Baadshah a écrit que chaque personne dans le théâtre se démolirait à l’apogée du film en concluant: “Raksha Bandhan peut vous faire sourire et craquer, mais je vous mets au défi de quitter le théâtre à sec- aux yeux.” Aanand L. Rai a réagi à sa critique et a écrit : “Premier certificat U du comité de censure et maintenant ceci, @twinklerkhanna, j’ai maintenant deux certificats valides. Merci” en ajoutant des câlins et des émojis au visage souriant.

Outre Akshay et Bhumi, le film présente Sadia Khateeb, Deepika Khanna, Smrithi Srikanth et Sahejmeen Kaur jouant les quatre sœurs d’Akshay. Raksha Bandhan affrontera Aamir Khan et Kareena Kapoor Khan avec Laal Singh Chaddha dans les salles le 11 août.