Twinkle Khanna partage souvent ses journaux de verrouillage et présente Akshay Kumar et sa fille Nitara Bhatia. De la lecture de livres à la perturbation de l’horaire de travail de sa mère, le peu a tout fait. Maintenant, Twinkle a pris sa page Instagram et a partagé un joli clic candide de Nitara dans lequel elle est toute masquée. L’enfant star est vu en train de poser dans le jardin de leur maison avec des lunettes de soleil réfléchissantes.

Nitara a l’air mignon comme un bouton dans un t-shirt blanc imprimé et un short rose avec un masque imprimé d’étoiles jaunes. Tout en faisant l’éloge de sa fille, Twinkle a écrit: « La nouvelle normalité: le balcon devient une forêt et tous nos enfants se transforment en super-héros masqués! Je m’émerveille de la façon dont ils se sont adaptés pour simplement enfiler un masque en quittant la porte, le manque Ils nous donnent de l’espoir et de la joie et nous aident à traverser nos moments les plus difficiles. Et aussi se comportent comme des cinglés pour nous faire rire, comme ce petit ici. #littleheroes. «

Auparavant, tout en parlant de la parentalité parfaitement imparfaite, Twinkle avait écrit: «Notre travail n’est pas de donner à nos enfants une enfance parfaite. C’est de se remplir la tête d’idées, d’honorer leurs forces et de les sensibiliser, mais de ne jamais souligner leurs faiblesses. Cela implique les aimer follement et leur jeter quelques légumes dans la gorge. Nous devons consacrer en permanence un grand nombre de nos neurones à leurs piqûres de moustiques, leurs mauvaises notes et leurs blessures. Et nous devons faire tout cela, jour après jour, sans perdre de vue tout ce que nous sommes et pouvons être, en plus d’être leurs mères. #parfaitementimparfait «