Twinkle Khanna donne une tournure à «Nolan» dans son souhait d’anniversaire pour maman Dimple Kapadia, spot Akshay Kumar

L’acteur vétéran Dimple Kapadia fête son anniversaire le 8 juin et a eu 64 ans cette année. À l’occasion de la même chose, la fille de l’acteur et écrivain Twinkle Khanna est allée sur sa page Instagram et a souhaité sa maman. Elle a posté une photo posant avec Dimple qui est photobombée par nul autre qu’Akshay Kumar. Twinkle a également montré son côté drôle tout en souhaitant à sa mère en donnant une touche « Nolan ».

La légende de Twinkle disait « Un certain bombardement de notre belle photo d’anniversaire ! La mère quant à elle prend chaque année et la retourne comme si c’était un film de Nolan ! #ageless #birthdaygirl. »

Pendant ce temps, plusieurs célébrités ont commenté le post de Twinkle pour Dimple. Hrithik Roshan a écrit: « Joyeux anniversaire tante fossette. »

Alors que Huma Qureshi a commenté: « Joyeux joyeux anniversaire à la plus belle de toutes. » Dia Mirza a également souhaité à Dimple en commentant: « Joyeux joyeux anniversaire à la plus belle des femmes! »

Twinkle partage une relation très cool et originale avec sa mère Dimple, tout comme Akshay. Plus tôt dans Koffee With Karan, l’acteur de ‘Mela’ avait raconté un incident où il avait parlé à Dimple de son intention d’épouser Akshay.

Elle avait dit: « Alors, ma mère et moi sommes assis ensemble sur le canapé et il est assis en face. L’ami de ma mère était là et il fait de l’acupression pour son dos ou quelque chose du genre. Alors ma mère dit: » Je dois te dire quelque chose. ‘ Alors, j’ai dit, dis-moi. ‘Non, non après qu’il soit parti.’ Mais quand j’ai insisté, elle a dit qu’un de nos amis faisait un article dans un journal gay qui dit qu’Akshay est gay. Alors, je me suis presque évanoui.