Twinkle Khanna divulgue ce qu’elle a dit à son fils Aarav lorsqu’il lui a demandé pourquoi ils étaient riches et d’autres pas

L’auteur-entrepreneur et épouse de la superstar de Bollywood Akshay Kumar, Twinkle Khanna lors d’une récente conversation avec Mme Sudha Murthy, présidente de la Fondation Infosys, a révélé ce qu’elle avait dit à son fils Aarav lorsqu’il lui avait demandé pourquoi il était privilégié alors que la plupart des autres ne le sont pas. .

Tout en parlant de donner le bon système de valeurs aux enfants issus de familles aisées et de leur faire comprendre qu’il faut avant tout être un bon être humain, Twinkle a déclaré que parfois, «les enfants qui viennent de familles aisées ont un certain degré de culpabilité » au sujet de leur privilège. Elle a ensuite demandé à Sudha comment elle s’assurait que ses enfants restent ancrés. À cela, Sudha a répondu en disant qu’elle avait déjà emmené son fils Rohan rencontrer des membres de la tribu alors qu’il n’avait que 13 ans. Elle a révélé qu’elle lui avait dit que beaucoup d’enfants étaient aussi brillants ou même plus brillants que lui, mais parce qu’ils ne le sont pas né dans une famille aisée, ils ne peuvent pas se permettre beaucoup de choses qu’il peut parce qu’il est privilégié. Alors, elle lui a conseillé de ne pas prendre son privilège pour acquis et de l’utiliser plutôt pour aider les autres.

Elle a également rappelé une époque où son fils Rohan était à Cornell et en 2011, lorsque l’attaque du Parlement a eu lieu, elle a reçu un e-mail de son fils dans lequel il écrivait qu’il lui demanderait de donner une partie de l’argent de son compte au parents des policiers morts dans l’attaque, déclarant qu’ils ont sacrifié leur vie pour que nous puissions vivre dans un pays démocratique. Sudha a dit que c’est ce jour-là qu’elle a senti qu’elle avait donné un bon système de valeurs à son fils.

Poursuivant la conversation, Twinkle Khanna a déclaré: « Même avec mes enfants, au moins j’essaie. Un jour, mon fils a demandé: ‘Pourquoi ai-je toutes ces choses et ces personnes n’en ont pas?’ Et je lui ai dit : « Quand tu nais avec une cuillère en argent dans la bouche, c’est ta responsabilité de l’utiliser. Même si ce n’est pas une cuillère en argent, c’est peut-être une cuillère en plastique. Mais si tu as une cuillère quelconque, vous l’utilisez pour ramasser de la bouillie et la donner à quelqu’un qui n’en a pas. »

« Et je pense qu’à partir de ce jour, je l’ai aussi vu regarder la vie différemment et réaliser que ce privilège est une plate-forme qui peut être utilisée pour aider d’autres personnes », a-t-elle ajouté.

Pour les non-versés, Twinkle Khanna et Akshay Kumar ont la chance d’avoir deux enfants, un fils Aarav et une fille Nitara.