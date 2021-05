New Delhi: L’auteur et chroniqueur Twinkle Khanna, également connue sous le nom de Mme Funnybones, est connue pour son sarcasme et son humour. La réponse de l’ancienne actrice à un commentaire sur son message sur la fête des mères, demandant le « dispositif spécifique » qu’elle utilise pour obtenir de telles images, a laissé les internautes divisés.

Twinkle a publié une belle photo en noir et blanc d’elle-même et de sa mère Dimple Kapadia dimanche 9 mai pour la fête des mères. Sur la photo, les deux sont assis à chaque extrémité d’un canapé et Dimple est occupé à dessiner tandis que Twinkle est absorbé par sa broderie.

«La fête des mères s’est déroulée de la meilleure façon possible dans ces circonstances. Nous ne pouvons pas tous les deux garder les mains immobiles. Elle esquisse, je fais ma broderie et nous continuons à bavarder tout au long. #HappyMothersday », a légendé Twinkle dans son message.

Alors que la plupart des gens ont aimé l’image, il y avait un utilisateur qui voulait connaître l’appareil secret pour obtenir de telles photos.

«Comment cliquez-vous sur ces photos? Demandez-vous à quelqu’un de cliquer dessus pour vous? Ou vous avez un appareil spécifique pour cela? », A demandé un utilisateur d’Instagram.

En réponse au commentaire, Mme Funnybones a écrit: «haha! J’ai un mari qui passe en prenant des photos au hasard donc oui en d’autres termes j’ai un appareil spécifique ».

Auparavant, Twinkle Khanna et son mari superstar Akshay Kumar avaient acheté 100 concentrateurs d’oxygène pour aider l’Inde à lutter contre le COVID-19.