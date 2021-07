Twinke Khanna écrit une note émouvante à l’occasion du 9e anniversaire de la mort de Rajesh Khanna et dit « J’ai ses yeux, mon fils a son sourire »

L’acteur vétéran Rakesh Khanna est décédé le 18 juillet 2012. L’actrice et auteur Twinkle Khanna a écrit une note émouvante à la mémoire bien-aimée de son défunt père à l’occasion de son 9e anniversaire de décès.

Prenant sur Instagram, Twinkle a partagé une vidéo BTS de Rajesh Khanna du tournage de sa chanson à succès « Suno kaho kaha suna » du film « Aap Ki Kasam » de 1974 qui mettait également en vedette Mumtaz.

Rajesh peut également être vu en train de converser avec un journaliste qui, lorsqu’on lui demande s’il a apprécié le tournage, l’acteur a répondu en disant: « Je l’ai fait, beaucoup. C’était mieux que de courir autour des arbres. Il court autour des rochers. Lorsque le journaliste lui demande s’il a eu des problèmes à prendre plusieurs prises pour la chanson, Rajesh a répondu : « Pas du tout. J’ai aimé cette partie. J’ai aimé le faire encore et encore.

Le journaliste demande si l’acteur et le réalisateur ont finalement obtenu ce qu’ils voulaient. Rakesh a répondu: « Une fois que vous obtenez le bon rythme et que l’action est exécutée dessus, il y a toujours une appréciation. »

En partageant la vidéo, Twinkle a écrit : « J’ai ses yeux, mon fils a son sourire et le monde a des morceaux de lui incrustés dans leurs cœurs. Il vit toujours.

Réagissant à la vidéo, Riteish Deshmukh a commenté, « Légende », tandis que Bobby Deol, Tahira Kashyap et Manish Malhotra ont laissé tomber des cœurs dans les commentaires.

Fas s’est également souvenu de l’acteur légendaire à l’occasion de son anniversaire de mort. « Oui madame, c’est une vraie superstar », a écrit un utilisateur tandis qu’un autre a commenté: « Il a tout mon cœur !!! a toujours le sera toujours !!! Et vous avez aussi son charme. Un troisième utilisateur a écrit : « L’acteur le plus charmant… le plus romantique », tandis qu’un quatrième a écrit : « Luvdddd ce film… c’était une rockstar avec ses mouvements.

Rajesh Khanna, décédé en 2012 à l’âge de 69 ans des suites d’un cancer, était souvent considéré comme la première superstar du cinéma indien. ‘Kati Patang’, ‘Anand’, ‘Haathi Mere Saathi’ et ‘Amar Prem’ sont quelques-uns de ses films mémorables. Il a même reçu la troisième plus haute distinction civile indienne Padma Bhushan en 2013 pour son travail dans l’industrie du divertissement.

