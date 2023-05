Twilio (TWLO) Rapport sur les résultats du premier trimestre 2023

Twilio les actions ont chuté jusqu’à 14% dans les échanges prolongés mardi après que le développeur de logiciels de communication a publié une prévision pour le deuxième trimestre qui était inférieure aux estimations des analystes.

Voici comment l’entreprise a fait :

Gains: 47 cents par action, ajusté, contre 21 cents par action comme prévu par les analystes, selon Refinitiv.

47 cents par action, ajusté, contre 21 cents par action comme prévu par les analystes, selon Refinitiv. Revenu: 1,01 milliard de dollars, contre 1,00 milliard de dollars comme prévu par les analystes, selon Refinitiv.

Twilio a déclaré que le bénéfice ajusté au deuxième trimestre serait de 27 à 31 cents par action sur des revenus de 980 à 990 millions de dollars, ce qui implique une croissance de 4 à 5 %. Les analystes interrogés par Refinitiv recherchaient 29 cents de bénéfice ajusté par action sur 1,05 milliard de dollars de revenus.

L’utilisation destinée aux consommateurs s’est modérée, bien que Twilio ne perde pas de part de marché, a déclaré Jeff Lawson, co-fondateur et PDG de Twilio, lors d’une conférence téléphonique avec des analystes. Twilio constate toujours des faiblesses dans les médias sociaux, le commerce électronique et la crypto-monnaie, a déclaré Aidan Viggiano, directeur financier de Twilio.

Les clients sont conscients de leur budget et examinent attentivement leurs dépenses en raison de la croissance économique, a déclaré Viggiano.

Dans le même temps, Twilio s’est employé à accroître l’efficacité de ses commerciaux, a déclaré Elena Donio, présidente des données et des applications de Twilio.

Mais ce n’est pas que les affaires sont au point mort. Twilio a vendu son service d’authentification Verify à « une très grande société d’IA », a déclaré Lawson.

Les revenus du premier trimestre ont augmenté de près de 15 % d’une année sur l’autre, selon un déclaration. La perte nette de la société s’est élargie à 342 millions de dollars, ou 1,84 $ par action, contre 222 millions de dollars, ou 1,23 $ par action, au trimestre de l’année précédente.

Twilio a annoncé en février qu’il supprimerait environ 1 500 employés, soit environ 17% de ses effectifs. La compagnie a également a dit il rachèterait jusqu’à 1 milliard de dollars de ses actions.

Sa perte d’exploitation comprenait 121,9 millions de dollars en indemnités de départ et autres dépenses liées aux licenciements, plus 21,8 millions de dollars en charges de dépréciation de bail liées aux fermetures de bureaux. Les frais de recherche et développement, de vente et de commercialisation ainsi que les frais généraux et administratifs ont tous diminué d’un exercice à l’autre.

Au cours du trimestre, Twilio a gagné environ 10 000 comptes clients actifs, atteignant un total de plus de 300 000, au-dessus du consensus de 295 400 parmi les analystes interrogés par StreetAccount.

Avant le mouvement après les heures normales de bureau, les actions Twilio avaient augmenté de 14 % en 2023, tandis que l’indice S&P 500 a augmenté de 7 % cette année.

