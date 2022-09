Découvrez les entreprises qui font les gros titres dans le commerce de midi.

Starbucks – Les actions ont bondi de 6% après que la chaîne de café a relevé ses prévisions financières à long terme mardi et a déclaré qu’elle s’attend à une croissance à deux chiffres des revenus et des bénéfices par action alors qu’elle apporte des modifications à ses cafés.

Nikola — Nikola a bondi de 10 % après que BTIG a mis à niveau ses actions pour acheter au neutre, affirmant que la société de véhicules électriques est « bien positionnée » pour tirer un coup de pouce de la décarbonisation des camions.

Nucor – Les actions ont chuté de 9,6% après que le producteur d’acier a publié des prévisions décevantes pour son troisième trimestre, affirmant qu’il attend le bénéfice se situerait entre 6,30 $ et 6,40 $ par action diluée.

Twilio – Les actions de Twilio ont augmenté de 12% après que la société a annoncé qu’elle licenciait 11% de ses effectifs, selon un dossier déposé auprès de la Securities and Exchange Commission. La société de logiciels de communication cloud, qui vise à atteindre la rentabilité d’ici 2023, a déclaré que les licenciements faisaient partie d’un plan de restructuration plus large visant à améliorer les marges d’exploitation, à réduire les coûts d’exploitation et à créer une meilleure capacité de vente.

Moderna – Moderna a bondi de 6,5% après que le PDG Stéphane Bancel a déclaré que la société était prête à fournir des vaccins Covid-19 à la Chine, selon à un rapport de Reuters.

Coterra Energy, APA – Les actions des sociétés énergétiques ont bondi parallèlement à la hausse des prix du pétrole. Coterra Energy et APA ont bondi de plus de 7 %.

Coty – Les actions de la société de beauté ont augmenté de plus de 4% après que Bank of America a rétabli la couverture de Coty avec une note d’achat, affirmant qu’il s’agissait d’une “histoire de retournement”.

Johnson & Johnson – Les actions de la société de soins de santé ont augmenté de 2% après avoir annoncé qu’elle racheter jusqu’à 5 milliards de dollars de ses actions ordinaires. Cette décision précède la taxe de 1% sur les rachats prévue par la loi sur la réduction de l’inflation, qui entrera en vigueur en 2023. Johnson & Johnson ne s’attend pas à s’endetter pour financer le programme de rachat, a indiqué la société.

SoFi Technologies – Les actions de l’application de crédit à la consommation ont augmenté de plus de 4% après que Bank of America a mis à niveau l’action pour acheter à partir du point mort, affirmant qu’elle pourrait bénéficier de la fin du moratoire sur le paiement des prêts étudiants. La banque a également déclaré que les investissements marketing de premier plan alignés sur la NFL de SoFi sont bons pour stimuler la croissance et l’engagement des utilisateurs.

Block – Le stock de paiement a chuté de 3,2% après qu’Evercore ISI a rétrogradé Block pour sous-performer et réduire son objectif de prix, affirmant que les défis se multiplient pour l’entreprise.

Union Pacific, CSX – Les deux actions ont chuté mercredi alors que les compagnies de chemin de fer font face à une éventuelle grève qui pourrait limiter le service. Union Pacific a chuté de plus de 3%, tandis que CSX a chuté de 1%.

Merck – Les actions ont grimpé de 1,6% après que Berenberg a mis à niveau Merck pour acheter en attente, affirmant dans une note de mardi que l’action pharmaceutique est une option solide “à faible risque” dans son secteur.

