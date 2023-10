John Phillips

Twilio (NYSE :TWLO) n’est plus une valeur d’hyper-croissance. Cependant, à ces valorisations, l’hyper-croissance n’est plus nécessaire pour justifier les valorisations. TWLO a réalisé des progrès impressionnants dans l’augmentation de ses marges bénéficiaires, même si elle est confrontée à un ralentissement de la croissance de son chiffre d’affaires. environnement macroéconomique difficile. La société dispose d’une trésorerie nette importante et rachète des actions. Même s’il n’est pas clair si nous avons atteint le plancher financier, le titre offre une valeur solide même sans taux de croissance plus élevés. L’IA générative peut même contribuer à renforcer la proposition de valeur de leurs produits, même s’il est trop tôt pour dire si elle est une amie ou une ennemie. Je réitère ma note d’achat pour le titre car il reste l’une des rares opportunités de valeur importante dans le secteur technologique.

Cours de l’action TWLO

TWLO reste même une coquille de sommets sans précédent après avoir rebondi sur les plus bas. Compte tenu de la situation actuelle des taux de croissance, je doute que TWLO revienne à des sommets historiques dans un avenir proche, voire un jour.

Données par Graphiques Y

J’ai couvert TWLO pour la dernière fois en juin, où j’avais qualifié le titre de bon marché même après que la nouvelle de l’implication d’activistes ait déclenché un rallye. Le titre a chuté de 20 % depuis lors, reflétant l’instabilité du marché en raison des craintes liées aux taux d’intérêt.

Indicateurs clés des actions TWLO

Au cours de son dernier trimestre, TWLO a enregistré une croissance de 10 % de son chiffre d’affaires sur un an, à 1,038 milliard de dollars, soit largement supérieur aux prévisions de 990 millions de dollars.

L’entreprise a vu son taux d’expansion net basé sur le dollar se réduire une fois de plus à 103 %, contre 135 % au plus fort de la pandémie. La hausse des taux d’intérêt a poussé les clients à rationaliser leurs habitudes de dépenses en mettant davantage l’accent sur le contrôle des coûts. En théorie, cette optimisation du cloud devrait prendre fin à un moment donné, mais le moment de cette transition est difficile à prédire.

TWLO a généré 120 millions de dollars de revenus non-GAAP, ce qui représente une marge de 12 % et des prévisions bien supérieures à 75 millions de dollars.

TWLO a cédé ses activités IoT et ValueFirst en juin et juillet respectivement. Il semble que l’activité IoT ait été vendue avec pour priorité d’améliorer la rentabilité, la société ayant reçu 10 millions d’actions ordinaires de KORE (KORE) (KORE est une ancienne SPAC qui se négocie sous forme de penny stock). Ces deux entreprises contribuaient auparavant à un chiffre d’affaires annualisé d’un peu plus de 100 millions de dollars.

TWLO a terminé le trimestre avec 3,6 milliards de dollars de liquidités et de placements à court terme et 656 millions de dollars de placements en actions, contre 988 millions de dollars de dette. La société a racheté 500 millions de dollars d’actions depuis le début de l’année et il lui reste 500 millions de dollars dans son programme de rachat d’actions, qui expire fin 2024.

Pour l’avenir, la direction prévoit un chiffre d’affaires pouvant atteindre 990 millions de dollars au troisième trimestre, ce qui implique une croissance de 1 % sur un an (ou 4 % sans les cessions de l’IoT et de ValueFirst). Les estimations consensuelles indiquent que TWLO est juste en deçà de ces prévisions, avec un chiffre d’affaires de 988,65 millions de dollars, le BPA non-GAAP devant se situer dans la partie supérieure de la fourchette de 0,33 à 0,37 dollars. Je m’attends à ce que TWLO surperforme à la fois en termes de chiffre d’affaires et de résultat net, étant donné que la direction a déjà eu plusieurs trimestres pour recalibrer ses capacités de prévision.

La direction s’attend à générer jusqu’à 400 millions de dollars de revenus non-GAAP pour l’ensemble de l’année, en hausse par rapport aux prévisions précédentes de 350 millions de dollars.

Lors de la conférence téléphonique, la direction a noté que « le taux de désabonnement concurrentiel est resté faible et stable », mais qu’elle constate « une plus grande sensibilité aux prix chez certains de nos clients PME ». La société a cherché à résoudre ce problème à travers des initiatives permettant aux petites et moyennes entreprises de démarrer rapidement avec des déploiements plus petits, dans le but de générer une croissance à long terme. La direction a noté que l’environnement macroéconomique difficile a conduit les clients à adopter davantage un « mode d’apprentissage » avec une certaine résistance au « déploiement actif des choses ». Concernant l’évaporation de la croissance des revenus, la direction a déclaré qu’elle était simplement un sous-produit de la faible croissance des réservations au cours des trimestres précédents, mais qu’elle devrait s’infléchir à la hausse à mesure que les réservations s’améliorent dès la fin de cette année.

L’action TWLO est-elle un achat, une vente ou une conservation ?

À l’approche de la pandémie, TWLO était un chouchou des valeurs technologiques, car son modèle basé sur l’utilisation lui permettait d’afficher une croissance rapide parallèlement à une économie en plein essor. TWLO est un fournisseur de fonctionnalités d’engagement client, permettant à ses clients d’ajouter des capacités de communication à leurs applications.

Twilio

Cet optimisme a disparu depuis longtemps après que TWLO a commencé à afficher des taux de croissance en décélération rapide après une croissance accélérée pendant la pandémie. Le titre s’est récemment négocié à un peu plus de 2 fois les ventes.

En raison du levier d’exploitation attendu, TWLO devrait générer une croissance des bénéfices beaucoup plus rapide, le titre se négociant à moins de 12 fois les estimations de 2026.

La direction continue de s’attendre à un retour à son objectif de 15 à 25 % de croissance du chiffre d’affaires. Un retour au bas de cette fourchette pourrait impliquer une hausse substantielle. En supposant des marges nettes à long terme de 20 % et un ratio cours/bénéfice de croissance de 1,5x (« ratio PEG »), je pourrais voir TWLO se négocier à environ 4,5x les ventes, ce qui implique un cours de l’action d’environ 115 $ au cours des 12 prochains mois.

Quels sont les principaux risques ? Il est certes plus facile de parier sur une histoire intégrant une décélération des revenus plutôt qu’une accélération. Il est possible que TWLO ne soit pas en mesure de relancer ses taux de croissance, même en cas de reprise macroéconomique. Dans un tel cas, l’engagement continu de l’entreprise à accroître sa rentabilité et son important bilan de trésorerie net peuvent offrir une certaine protection contre les baisses, mais je m’attendrais toujours à ce que les actions aient tendance à baisser pour refléter un optimisme moindre quant à la croissance future. Il est possible que TWLO opère sur un marché marchandisé et cette concurrence sur les prix est la véritable raison des taux de croissance difficiles. Il est possible que l’IA générative finisse par jouer contre l’entreprise, aidant peut-être ses concurrents à créer des produits plus égalitaires.

La faible valorisation du titre crée une configuration attrayante avec de faibles attentes à terme. Le bilan de trésorerie net et la rentabilité non-GAAP ajoutent plus de temps à cette thèse. Je réitère ma note d’achat car TWLO est l’un des rares titres de valeur profond restant après une violente reprise du secteur.