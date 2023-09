Twilight of the Dead de George Romero embauche le réalisateur de la session 9

Crépuscule des morts arrive, et le dernier film de zombies, promis depuis longtemps, sorti de l’esprit de légende de l’horreur George A. Romero, décédé en 2017a désormais un réalisateur : Brad Anderson, dont le genre comprend de bonne foi Fête de la chair de poule de 2001 Séance 9.

Le journaliste hollywoodien a annoncé la nouvelle pour la première fois, avec cette citation d’Anderson exprimant son enthousiasme pour le concert : « Le classique de George Romero de 1968 Nuit des morts-vivants C’est peut-être le premier véritable film d’horreur que j’ai jamais vu et sa valeur de choc, sa grande pertinence sociale et même les moyens par lesquels il a été réalisé m’ont tous énormément inspiré. C’est aussi un film de zombies dans lequel les membres volent et les têtes roulent, mais qui parle aussi de transformation sociale, un film qui pose la question : qu’est-ce qu’être humain ? C’est aussi un film d’horreur avec du « cœur » et, oserais-je dire, de l’espoir.

De retour en 2021, io9 a interviewé la veuve de Romero, Suzanne Romeroet Crépuscule était l’un des sujets abordés. À l’époque, elle avait déclaré : «[The script] Je ne quitterai pas mon tiroir tant qu’il n’y aura pas une équipe solide avec laquelle je me sentirai à l’aise. Je le tiens très serré contre mon gilet parce que j’ai peur qu’il soit exploité. J’aimerais garder ma souveraineté sur ce projet – c’est son dernier chapitre et je veux m’assurer qu’il est correctement réalisé. Ce n’est rien jusqu’à ce que ce soit quelque chose, et je ne suis tout simplement pas prêt à vendre mon âme pour cela, donc cela restera caché jusqu’à ce que la bonne équipe arrive.

Poursuivant, elle a déclaré : « Nous avons besoin d’un réalisateur – peut-être pas un réalisateur célèbre, mais quelqu’un qui vient [up], qui a les sensibilités mais pourtant qui respectera Romero mais évidemment ce n’est pas Romero. Évidemment, mon rêve serait que le film soit réalisé par George, mais cela ne peut pas arriver. Cela va donc être intéressant de voir ce qui se passe. Je voulais que les gens sachent que cela existait, mais en ce qui concerne le plan, il restera dans mon tiroir jusqu’à ce que quelqu’un me dise : « Faites-moi confiance, je ferai ce qu’il faut ». Je suis très protecteur, donc je veillerai à ce que ce soit bien fait.

Anderson, qui possède également une longue liste de crédits télévisés (les entrées récentes incluent des épisodes de Pacificateur et Diable dans l’Ohio), devait clairement faire l’affaire. On ne sait pas quand Crépuscule des morts-dont le scénario est issu d’un traitement de Romero et Paolo Zelati, avec le scénario écrit par Zelati, Joe Knetter et Robert Lucas-est peut-être en train d’arriver en salles, mais le fait qu’un réalisateur ait été embauché indique que le projet final de passion de Romero est enfin faire des progrès.

