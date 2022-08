Twelve fabrique du carburéacteur à partir de CO2 ; signe un accord avec Microsoft, Alaska Air

Le carburant d’aviation durable, communément appelé SAF, a jusqu’à présent été coûteux à produire, mais de nouvelles startups créent désormais des carburants propres à partir de carbone à un coût beaucoup moins cher. Désormais, de nouveaux crédits d’impôt pour la production de carburants propres issus de la loi sur la réduction de l’inflation récemment signée pourraient propulser ces entreprises plus rapidement.

La plupart des SAF sont fabriqués à partir d’huiles végétales biologiques, mais Twelve, une entreprise de technologie chimique basée à Berkeley, en Californie, fabrique du carburant à partir de carbone. Il vient d’annoncer une collaboration avec Alaska Airlines et Microsoft pour faire progresser la production et l’utilisation du E-jet de Twelve, un carburéacteur à faible teneur en carbone.

“Notre processus utilise du CO2, de l’eau et de l’électricité comme intrants. Nous utilisons l’électricité pour séparer le CO2 et l’eau, puis nous avons des catalyseurs qui recombinent les éléments pour fabriquer de nouveaux produits. Et l’une des choses que nous pouvons fabriquer, ce sont les éléments de base. pour le carburéacteur », a déclaré le co-fondateur et PDG Nicholas Flanders.