Tweets les plus drôles de « Power Book II: Ghost », épisode 8

RIP Saxe.

Je savais que cette saison allait être bonne. Mais vous avez tous monté le 🔥#PowerGhost #PowerBookII pic.twitter.com/3srtnAJJ82 — 🇯🇲🦄LICORNE🌈 (@Juanika14) 5 mai 2023

Ce son que vous avez entendu ce week-end était Pouvoir les fans se réjouissent de la mort attendue depuis longtemps de l’adorable slimeball louche Saxe qui a finalement rencontré sa disparition après 9 saisons d’avocats louches dans le Powerverse.

‘Fam !!!! Homme!!! Quel honneur ce fut de vous apporter #CooperSaxe pendant toutes ces années », a écrit l’acteur Shane M. Johnson sur son Instagram. ‘Merci pour le soutien. L’amitié. Les rires. @courtneyakemp merci d’avoir vu une étincelle en moi et de l’avoir transformée en feu. Je suis éternellement reconnaissant. Pour toujours. @50 @starz #PowerNeverEnds.’

Johnson a révélé qu’il n’avait pas appris que Saxe avait été tué jusqu’à ce qu’il tire le showrunner Brett Mahoney de côté pour discuter de l’arc de son personnage lors du tournage de l’épisode 6.

« J’ai dit: » Alors écoutez, j’ai l’impression que Cooper Saxe fait des trucs un peu, comme, beaucoup … Est-ce que Cooper Saxe réussit à sortir de la saison? il a rappelé dans un interview avec Sucre éclatéajoutant que Mahoney n’a donné qu’un « regard averti ». « C’est à ce moment-là que j’ai découvert… si je suis réel, je sais que Cooper Saxe n’allait pas survivre éternellement. »

Il a également expliqué que sa scène finale était « vraiment émouvante » à cause de sa relation avec Homme de méthode et Michael Rainey Jr. avec qui il « aimait » travailler.

« C’était déchirant… [Creator] Courtney [Kemp] était là et c’était incroyable de l’avoir là parce qu’elle a évidemment commencé tout ça « , a-t-il poursuivi, ajoutant, » ça a juste été une telle bénédiction alors que ça se termine était surréaliste… que ça arrive à une fin était vraiment douloureux. ”

Dans la scène émotionnelle, le frère mourant de Davis révèle qu’il ne lui reste qu’un mois avant de tirer sur Saxe puis sur lui-même dans l’un des DEUX moments choquants des 10 dernières minutes de l’épisode passionnant.

Nous après l’épisode d’hier soir. IYKYK #PowerGhost pic.twitter.com/bzy3HKj4pw — Power Book II : Fantôme (@ghoststarz) 5 mai 2023

Saxe a été exposé comme la taupe qui aidait les fédéraux à faire monter la pression sur Tariq, les Tejadas et tous ceux qui leur étaient liés, y compris Davis qui aurait pu être impliqué dans l’affaire RICO.

Ce qui semblait être un mal nécessaire pourrait revenir hanter Davis et tous ceux qui sont surveillés par les fédéraux qui savent exactement à qui faire pression au sujet de la mort de Saxe.

Cette semaine autre Le choc a été qu’Effie a découvert que Lauren était toujours en vie dans un moment délicieusement dramatique qui a plongé les médias sociaux dans une frénésie.

Ce combat sera le combat de chats du siècle. #PowerGhost pic.twitter.com/WQqdB6jKhO — Power Book II : Fantôme (@ghoststarz) 7 mai 2023

Avec Effie en garde à vue, nous avons hâte de voir comment Cane utilise les informations selon lesquelles A) Lauren est toujours en vie et B) Tariq n’a dit à personne qu’elle était en vie/arrangement avec les fédéraux. Va-t-il l’apporter directement à Monet ou l’utiliser comme levier contre Tariq ?

Pensez-vous que les Tejadas se retourneront contre Tariq ? Que ferez-vous pendant les DEUX SEMAINES jusqu’à l’épisode 9 ? Dites-nous ci-dessous et regardez les tweets les plus drôles (et les plus mesquins) de l’épisode 8 sur le dos.