Tweets les plus drôles de la finale de la saison 3 de « Power Book II: Ghost »

Ghost & Tommy BYKE (enfin, un peu)

Et à ce moment-là, ‘Riq a su qu’il avait merdé. Vous voyez tous le #PowerGhost encore final? pic.twitter.com/f7wt55zClL — Power Book II : Fantôme (@ghoststarz) 26 mai 2023

Après trois saisons de préfiguration pas très subtile, Tariq et Brayden sont officiellement entrés dans leur ère Ghost and Tommy avec des armes à feu dans l’une des meilleures scènes de l’ensemble. Livre de puissance la franchise.

Avec les Tejadas et Effie se glissant aux côtés de Noma, Tariq était à quelques secondes de rejoindre Ghost en enfer jusqu’à ce que Brayden arrive dans l’embrayage et le sauve tout en déclenchant une guerre qui, nous en sommes sûrs, deviendra désordonnée dans la saison 4.

À ce stade, il est impossible de prédire ce qui se passe dans cette série divertissante sans fin qui s’est encore améliorée lorsque Tasha et Tommy sont revenus et ont écrasé leur boeuf presque mortel dans une scène touchante.

La scène entre Tasha et Tommy m’a eu dans mes sentiments 🥺 #PowerGhost #PowerBookII pic.twitter.com/eVrRStpWRd – Lana Archer (@gabbidee_) 27 mai 2023

Il reste à voir comment cela affectera la guerre imminente de Tariq et Brayden, mais nous nous attendons à ce que Tasha éclaire Monet pour créer certains des plus grands rebondissements de Pouvoir histoire.

Sans aucune alliance restante, que fera la reine Tejada lorsqu’elle découvrira que ses enfants l’ont piégé ? Quelle pourrait être sa prochaine pièce sans connexion ni muscle et Cane se battant vraisemblablement pour sa vie? Hmmm.

Il y a aussi les conséquences de Jenny Sullivan brûlée par Lauren, le membre du Congrès Tate remportant les élections avec Tariq au courant de sa saleté, les Weston sont menacés par Monet et Cane, Lauren n’a pas réussi à détruire le téléphone incriminé, l’alliance secrète d’Obi avec Tariq, Tariq devant L’argent de RSJ, Tasha devenant une cible après avoir pulvérisé Monet et la question imminente sur la véritable identité d’Effie.

Merde, cette finale de #PowerBookGhost était tellement dope .. beaucoup d’appréciation à Obi .. et mec, Tariq et Brayden vraiment le nouveau Ghost et Tommy lol .. j’adore les parallèles et la dynamique .. prêt pour la guerre ?? Je ne peux pas attendre jusqu’à S4 .. #PowerBookIIGhost pic.twitter.com/5cXwHDGpmC — John Acevedo🤟🏻🤟🏻 (@johnnyjohnjon83) 26 mai 2023

Quel a été votre moment préféré de la finale ? Êtes-vous ici pour l’ère Ghost and Tommy de Tariq et Brayden ? Dites-nous ci-dessous et regardez les tweets les plus drôles (et les plus mesquins) de la finale de la saison 3 sur le dos.