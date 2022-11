Tweets et mèmes les plus drôles de “Black Panther : Wakanda Forever”

*SPOILERS AVANT*

Tout le monde bourdonne d’une épopée de super-héros déchirante Panthère noire : Wakanda pour toujours qui a régné en maître au box-office avec 330 millions de dollars dans le monde tout en élevant la barre des suites à succès à travers le movieverse.

Magnifiquement interprété et mis en scène, ce spectacle émouvant était un hommage émouvant à Chadwick Boseman dans des scènes déchirantes équilibrées par un humour parfaitement placé, des séquences d’action passionnantes, des visuels éblouissants et l’introduction de la brillante technologie wiz RiRi Williams (Dominique Thorné) et la menace de tremper la culotte Namor (Ténoch Huerta).

Moi : laisse-moi revoir Wakanda Forever pour l’intrigue

La parcelle: pic.twitter.com/SBOCeGJqIm – ken (@kenokrr) 13 novembre 2022

Au coeur du film se trouve Angela Bassette qui offre une performance digne d’un Oscar en tant que reine Ramonda qui reste avec vous longtemps après le générique.

Angela Bassett mérite un Oscar pour cette scène dans #WakandaForever seul. pic.twitter.com/xA2zKgRPC7 — . (@hosthetics) 13 novembre 2022

Bassett entrerait dans l’histoire en tant que premier acteur à remporter un Oscar pour sa performance dans un film MCU.

Dans « Black Panther : Wakanda Forever », la reine Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye et la Dora Milaje se battent pour protéger leur nation des puissances mondiales intervenantes à la suite de la mort du roi T’Challa.

Lorsque Namor, roi d’une nation sous-marine cachée, les alerte d’une menace mondiale et de son plan inquiétant pour la contrecarrer, les Wakandans s’unissent avec l’aide de War Dog Nakia et Everett Ross et tracent une nouvelle voie pour le royaume de Wakanda.

Quelle a été votre réaction lorsque M’Baku a traité Okoye de démon chauve ? Dites-nous ci-dessous et profitez des tweets/mèmes les plus drôles de « Black Panther : Wakanda Forever » sur le dos.