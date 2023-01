Tweets et mèmes les plus drôles de 2022

2022 était… quelque chose

Top 5 des moments de l’année pic.twitter.com/6jEmHwF3zQ – Chris Cooper (@PirateCoop) 27 décembre 2022

Nous ne sommes qu’à quelques heures de 2023 et nous sommes à peu près sûrs qu’elle sera moins chaotique que 2022 qui était pleine de bébés Nick Cannon, de wiglettes de bébé BBLand et de tweets hilarants.

L’un des plus grands moments Twitter de l’année a été l’interminable Verzuz entre Mario et Omarion qui a suscité une hystérie hilarante sur les réseaux sociaux.

À un moment donné, le leader de B2K a rejoint son frère O’Ryan en simulant le plaisir oral avec une pastèque dans le moment le plus effrayant de l’histoire de Verzuz.

Pourquoi Omarion pensait-il faire ÇA à une PASTÈQUE, nous ne le saurons peut-être jamais, mais il était clair, à ce moment précis, qu’il avait perdu le Verzuz.

J’essaie juste de comprendre… QUELLE ÉTAIT LA RAISON D’OMARION ? ! O’RYAN ?! PASTÈQUE?!? Les hits sont bas ? ! #VERZUZ pic.twitter.com/Ly2ZvvISRw — Vontay est en train de taper… (@ayeyovontay_) 24 juin 2022

Et c’était des heures après le plus grand / le pire absolu (selon à qui vous demandez) avant le spectacle mettant en vedette Ray-J, Sammie, Bobby Vet Plaisir P essayant de prouver qu’ils l’ont toujours obtenu dans une démonstration embarrassante de cornballerie.

Pendant ce qui a semblé être une éternité, les chanteurs autrefois populaires se sont relayés pour chanter des voix douteuses tandis que des milliers de personnes quittaient le livestream de Verzuz.

Il y avait Bobby Vle fausset insaisissable, Sammie se vantant que personne sur scène n’avait de chanson à succès quand ils avaient 12 ans, Plaisir P dominer la foule avec les classiques de Pretty Ricky, et Jérémih à défaut d’une seule note.

Idc ce qu’aucun de vous n’a dit, Jeremih avait l’air fou mon frère #Verzuz pic.twitter.com/ubviDkKfGL — SoOffcialNay (@XxStarbabixX) 24 juin 2022

Au moment le plus animé de la nuit, Ray-J a eu du mal à frapper toutes les notes lors de l’exécution de ‘One Wish’ qui, naturellement, a conduit à des moqueries sans fin de la part de tout le monde sur scène.

ils ne prennent PAS Ray J au sérieux 😭😭😭😭😭😭😭 #verzuz pic.twitter.com/gGjs3x8M7K — ・゚répandre la positivité ☆ (@aundrearunway) 24 juin 2022

Dans l’ensemble, du plaisir à avoir hier soir (si vous étiez éveillé) avec Mario et Omarion parcourant leurs succès tout en donnant aux fans ce qu’ils voulaient (enfin, un peu).

Quel a été votre moment Twitter préféré de l’année ? Dites-nous ci-dessous et jetez un coup d’œil aux tweets les plus FUNNIEST de 2022 sur le flip.