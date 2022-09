Tweets de Harsh Goenka sur la façon dont les chambres sont intelligemment converties en espaces WFH

Lorsque le monde a été frappé par la pandémie de COVID-19, le travail à domicile est devenu la norme dans diverses industries. Même maintenant, alors que les restrictions COVID ont été levées et que de nombreuses personnes sont de retour au bureau, certaines entreprises continuent de suivre le travail à domicile ou un modèle hybride. L’industriel Harsh Goenka a partagé une vidéo innovante sur la façon dont les chambres sont converties en espaces de travail depuis la maison. “Comment les chambres sont converties pour WFH”, lisez la légende de la vidéo.

Dans la vidéo, on peut voir comment un lit se transforme lentement en bureau. Un homme tire le lit et révèle un bureau entièrement configuré avec un bureau et une armoire pour ranger les éléments de travail essentiels. La vidéo est maintenant devenue virale et a réussi à recueillir près de 100 000 vues. Regardez par vous-même :

Comment les chambres sont converties pour WFH #intelligent pic.twitter.com/pe6MvGebIa – Harsh Goenka (@hvgoenka) 28 septembre 2022

“Nous avons vu comment les maris ont été convertis en cuisiniers, nettoyeurs et plus pendant le verrouillage sans l’utilisation de la technologie .. WFH”, a commenté un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit : “Des solutions idéales pour ceux qui veulent rester plus près du bureau et payer un loyer élevé ! Mumbai/NY/Londres, etc. WFH.”

Pendant ce temps, plus tôt, Goenka a partagé une vidéo hilarante de l’influenceur des médias sociaux Shraddha expliquant les raisons pour lesquelles un employé informatique avait besoin de WFH.

La vidéo publiée sur Twitter montre Shraddha en train de répondre si elle retournera au bureau pour travailler. « Après avoir découvert le travail à distance qui a été mis en place par nos RH et admin, vous souhaitez que je sorte ? Jamais!” elle dit. Et quel est le lien entre le modèle hybride et les grenouilles ?

“Je ne sais pas pour les nouveaux diplômés, mais les anciens viendront surtout au bureau… c’est vraiment ennuyeux parfois de s’asseoir seul à la maison et de regarder un mur devant soi”, a écrit un utilisateur. Quelqu’un a dit : « Nous ne pouvons pas contredire ou contester que la technologie a contribué à accroître la productivité. Cela semble être un futur mantra aussi. Elle a raison. Si les objectifs sont atteints, alors nous devrions aller du bon côté. La FMH ne sera pas dissuasive. »

