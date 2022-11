Tweets de bureau les plus drôles, les plus fous et les plus petits (édition 2022)

Saison des repas-partage au bureau !

Mon collègue a acheté une “tarte au chou vert” pour le repas-partage. Je viens— pic.twitter.com/hIndH72Ur8 – La reine de la nostalgie (@Snow_Blacck) 19 novembre 2022

Après deux ans de bureaux vides et de fêtes annulées, la saison des repas-partage au bureau est revenue avec de nouvelles portions de lutte, des cuisines arrosées de poils de chat, des crimes entre collègues et des manigances hilarantes sur le lieu de travail qui rendent les médias sociaux si agréables à cette période de l’année.

Nous attendons également avec impatience les décisions culinaires douteuses de célébrités comme Paula Patton dont vous vous souviendrez peut-être a été clownée après avoir partagé la recette spéciale de poulet frit de sa mère.

La célèbre recette de poulet frit de Paula Patton #poulet frit pic.twitter.com/V7Fsh1XaVn – Breakingtrendsnews (@Breakingtrends1) 5 avril 2022

Patton, 46 ans, a rendu hommage à sa mère avant de partager sa recette de poulet frit, l’appelant l’une de ses “plus grandes bénédictions ici sur terre” alors qu’elle partageait des photos de la matriarche avant de nous bénir avec un tutoriel de cuisine.

Des semaines plus tard, l’utilisateur de TikTok “Trackstar” a partagé le clip tout en critiquant la recette de poulet frit de la mère de Paula qui a immédiatement explosé sur Twitter.

Quelle est votre expérience de repas-partage au bureau la plus amusante ? Dites-nous ci-dessous et jetez un œil aux tweets les plus drôles, les plus fous et les plus mesquins du bureau.