Tweeter, tailleur, soldat, espion: l’agence d’espionnage du Canada cherche par inadvertance un agent double dans une gaffe risible sur les réseaux sociaux

L’agence d’espionnage canadienne a utilisé une citation de «A Perfect Spy», un roman sur un agent double qui a trahi son pays, dans une annonce de recrutement sur Twitter, soulevant des questions sur sa propre «intelligence».

Le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) a attiré de nombreuses réponses perplexes et sarcastiques après son tweet sur les offres d’emploi qui citait le travail de Le Carré, le pseudonyme de l’auteur britannique et ancien espion David Cornwell.

«Tu pourrais être l’espion parfait. Tout ce dont vous avez besoin est une cause » Le SCRS du Canada a écrit en citant le roman de 1986 du Carré «Un espion parfait».

«Quelle est votre cause? Voyez si cela correspond à une carrière enrichissante chez #CSIS. »

Pour couvrir leurs traces en réponse au contrecoup, l’agence a affirmé qu’elle rendait hommage au Carré, auteur de Tinker Tailor Soldier Spy, décédé à l’âge de 89 ans en décembre 2020.

Dans une déclaration, le SCRS a ajouté que, «Le tweet était un simple hommage au célèbre romancier d’espionnage, David Cornwell, qui a écrit de nombreux livres et est décédé récemment … [it] Il va sans dire que nous encourageons les personnes intéressées à poursuivre une carrière dans la sécurité et le renseignement à le faire pour protéger leur pays et assurer la sécurité de leurs concitoyens.

L’agence a peut-être voulu opter davantage pour une référence aux œuvres de Ian Fleming plutôt que de John le Carré.

Pour ceux qui ne sont pas dans le ‘Non’ … euh, sachez, ‘A Perfect Spy’ détaille les exploits d’un agent double, Magnus Pym, qui ment à sa famille, trahit son pays [Spoiler alert] finit par se suicider à la fin du roman. On ne sait pas si le SCRS tentait de faire savoir que les possibilités d’emploi étaient pour de tels emplois, littéralement, sans issue.

Les lecteurs avides, apparemment vantant plus que l’attention aux détails requise pour un emploi à l’agence d’espionnage canadienne, étaient sans faille dans leurs réponses cinglantes.

« A Perfect Spy (1986) de l’auteur britannique John le Carré est un roman sur la dissolution mentale et morale d’un agent secret de haut niveau. »

«Je recommanderais de lire le livre?» suggéré un utilisateur Twitter.

« Quel genre d’espion dois-je devenir pour faire cesser les mauvais tweets? » demandé un autre.

«Les espions canadiens potentiels devraient donc s’inspirer de l’histoire de quelqu’un qui a travaillé comme agent double et qui a trahi son pays? C’est très intriguant – qu’est-ce que vous essayez de nous dire ici? » interrogé un autre.

Le moment de la gaffe était loin d’être idéal, car des centaines de travailleurs du Centre canadien de la sécurité des télécommunications, son agence de renseignement étranger et de cybersécurité, se sont mis en grève au milieu des craintes croissantes d’attaques pendant la pandémie.

