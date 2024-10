Tweeter pendant la pandémie | UdeMNouvelles

La mesure dans laquelle les gens utilisent les réseaux sociaux – notamment Twitter – reflète-t-elle réellement leur soutien – ou non – aux mesures de santé publique mises en place pendant la pandémie de COVID-19 ? Experts québécois en santé Hélène Carabin et José Denis-Robichaudaidé par Erin Reesspécialiste de l’évaluation des risques à l’Agence de la santé publique du Canada, est allé chercher des réponses à cette question. Ils ont analysé plus de 40 000 réponses à 27 sondages menés par l’agence Angus Reid au Canada entre septembre 2020 et mars 2022. « Nous voulions savoir combien de personnes utilisaient Twitter [now X] et quel impact cela a eu sur l’adhésion aux mesures sanitaires », a déclaré Carabin, professeur au Département de pathologie et de microbiologie de la Faculté de médecine vétérinaire de l’UdeM, ainsi qu’au Département de médecine sociale et préventive de l’École de santé publique de l’UdeM. . « Nous avons fait cela en regardant s’ils parlaient de la pandémie sur Twitter et, si oui, quel était le ton et la substance de leurs commentaires sur les mesures de santé publique. En même temps, nous voulions analyser leur comportement et déterminer s’il existait un lien entre leur conduite et leur utilisation des médias sociaux.

Seulement 1 personne sur 5 a utilisé Twitter Hélène Carabin et José Denis-Robichaud Crédit : Avec l’aimable autorisation Les utilisateurs de Twitter sont minoritaires au Canada : seulement 20,6 pour cent des Canadiens ont utilisé la plateforme au cours de la période étudiée, et parmi eux, moins du tiers (29,9 pour cent) ont tweeté sur la COVID-19. En ce qui concerne le comportement, seulement 11 pour cent des répondants aux sondages Angus Reid ont déclaré qu’ils ne respectaient pas les règles relatives au port du masque et 10,8 pour cent ne se faisaient pas vacciner. Les utilisateurs de Twitter étaient moins susceptibles de porter des masques et de se faire vacciner que les non-utilisateurs, et ceux qui critiquaient les mesures sanitaires dans leurs tweets avaient les taux de conformité les plus bas de tous. L’étude a également révélé des différences régionales et linguistiques. «Il y avait moins d’utilisateurs de Twitter au Québec qu’ailleurs», a déclaré Denis-Robichaud, consultant indépendant en médecine vétérinaire préventive et en épidémiologie. «Mais lorsque les francophones publiaient des tweets de colère à propos des mesures sanitaires, cela était plus susceptible de se refléter dans leur comportement que ce n’était le cas des anglophones.» Chez les francophones, les utilisateurs de Twitter qui dénonçaient les mandats sanitaires étaient sept fois plus susceptibles que les non-utilisateurs de Twitter de ne pas porter de masque, alors que chez les anglophones, le ratio était quatre fois plus élevé. Carabin, Denis-Robichaud et leur équipe de recherche sont les premiers à démontrer une corrélation au niveau individuel entre l’observance et le non-respect des mesures sanitaires et leurs tweets. Malgré leurs conclusions, les chercheurs affirment qu’il est trop tôt pour interpréter avec précision leurs résultats. « Les caractéristiques sociodémographiques des utilisateurs des réseaux sociaux ne sont pas représentatives de la population générale », prévient Carabin. « Nous devons donc être prudents quant à l’utilisation des tweets pour évaluer les comportements au niveau de la population. »

De nouvelles pistes d’investigation L’étude ouvre de nouvelles pistes d’investigation pour les chercheurs, qui planifient déjà la prochaine phase. Ils veulent voir si, en cas de nouvelle pandémie, il serait possible d’utiliser Twitter ou d’autres réseaux sociaux pour estimer le taux de respect des mesures de santé publique en fonction de la manière dont on en parle.» Ils travaillent actuellement à l’amélioration de leurs outils d’analyse des tweets. En juillet, lors du colloque international ADELF-EPITER pour épidémiologistes francophones à Limoges, en France, Denis-Robichaud a présenté les résultats préliminaires d’un projet de recherche qu’il mène. Il vise à évaluer la capacité d’un algorithme à lire et classer les messages postés sur Twitter selon la tonalité des tweets, et à comparer les résultats avec une classification effectuée par des humains non experts. « L’algorithme était efficace pour classer les types de mesures de santé publique évoquées dans les tweets, mais pas pour lire le ton ou les sentiments exprimés », a déclaré Denis-Robichaud. « Mais récemment, nous avons utilisé ChatGPT 4.0, qui s’est avéré presque aussi efficace que les humains pour classer les messages par ton. » La prochaine étape consiste à utiliser ces outils améliorés pour analyser l’impact de la Twittersphère sur l’efficacité réelle des mesures de santé publique. « Si les prescriptions sanitaires sont strictes et que les gens ne veulent pas les respecter, nous pourrions voir si cela affecte le taux de transmission de la maladie », a déclaré Carabin. « Cela pourrait être important pour la santé publique car cela aiderait à prédire le taux de transmission et pourrait être utilisé pour développer de nouvelles stratégies visant à améliorer l’acceptation du public et à réduire la transmission. »





Source link