TweetDeck payant, nécessite Twitter Blue

Twitter a annoncé qu’il retirait sa version repensée de TweetDeck de l’aperçu après près de deux ans, avec le tableau de bord remanié disponible maintenant pour tous les utilisateurs jusqu’à la fin du mois de juillet, date à laquelle l’outil sera payant, nécessitant un abonnement payant à Twitter Blue pour y accéder. il.

TweetDeck est un outil populaire de Twitter utilisé par les entreprises et les créateurs de contenu pour programmer des tweets, afficher des notifications, accéder à des messages directs et plus encore. Une version repensée de l’outil a été prévisualisée en 2021, avec une refonte « à partir de zéro » comprenant un compositeur de tweet complet, une recherche avancée, de nouveaux types de colonnes et une nouvelle façon de regrouper les colonnes.

Un tweet du compte d’assistance de Twitter a confirmé lundi que dans 30 jours, les utilisateurs doivent avoir un abonnement Twitter Blue pour continuer à utiliser TweetDeck.

Nous venons de lancer une nouvelle version améliorée de TweetDeck. Tous les utilisateurs peuvent continuer à accéder à leurs recherches et flux de travail enregistrés via https://t.co/2WwL3hNVR2 en sélectionnant « Essayer le nouveau TweetDeck » dans le menu en bas à gauche. Quelques notes sur la mise en route et l’avenir du produit… — Assistance Twitter (@TwitterSupport) 3 juillet 2023

Le passage au paywall TweetDeck intervient quelques jours après Présentation d’Elon Musk de nouvelles limites au nombre de tweets que les utilisateurs peuvent lire, les abonnés payants vérifiés pouvant voir un plus grand nombre de publications par rapport à ceux qui ne sont pas abonnés à Twitter Blue.