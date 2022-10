Tweet sur les manifestations en Iran par un professeur de McGill sous enquête

L’Université McGill dit qu’elle enquête sur l’un de ses instructeurs qui aurait appelé à la mort de personnes participant à des manifestations antigouvernementales dans les rues d’Iran au cours des dernières semaines.

Des membres à l’intérieur et à l’extérieur de la communauté mcgilloise accusent le membre du personnel, Soroosh Shahriari, de promouvoir des discours haineux et d’inciter à la violence. Ils disent également que l’université agit trop lentement pour le tenir responsable et prévoient d’organiser une manifestation sur le campus jeudi soir.

Un message de son compte Twitter, qui a depuis été supprimé, a déclaré à quel point il serait “doux” et “réconfortant” de voir les dirigeants des manifestations tués.

Shahriari est instructeur dans le programme d’études juives pour le semestre d’automne 2022, selon le site Web de McGill.

Le 22 septembre, un message de son compte Twitter a semblé commenter le récent soulèvement à Téhéran après la mort de Mahsa Amini, une femme de 22 ans décédée en garde à vue après avoir été arrêtée par la « police des mœurs » iranienne.

Elle a été arrêtée après avoir été prise pour cible par les autorités parce que son foulard était prétendument trop lâche, en violation d’un code vestimentaire imposé aux femmes en Iran.

Depuis sa mort, des manifestants sont descendus dans la rue, dont beaucoup de femmes qui ont audacieusement retiré leur hijab alors qu’ils appelaient à la destitution du dirigeant iranien, l’ayatollah Ali Khamenei. Depuis les funérailles d’Amini le 17 septembre, les manifestations se sont étendues à plus de 80 villes d’Iran et Amnesty International estime qu’au moins 52 personnes ont été tuées par les forces de sécurité entre le 19 et le 25 septembre.

“Comme il sera bon et réconfortant de vivre l’exécution de centaines de dirigeants moudjahidines arrêtés lors des récentes émeutes. Oh bien, c’est doux!” lit le tweet controversé du compte de Shahriari.

CTV News a contacté Shahriari par e-mail et il a refusé de commenter publiquement.

Après le meurtre de Mahsa Amini par la police des mœurs à Téhéran, des millions d’Iraniens ont manifesté en Iran et dans plus de 150 villes du monde. Ces manifestants pacifiques réclament des libertés fondamentales dont le peuple iranien, en particulier les femmes, est privé depuis des décennies. pic.twitter.com/okFUu24oOE – Samira Hoghoughi (@samirahoghoughi) 6 octobre 2022

Outre son compte Twitter, ses comptes Facebook et LinkedIn semblent également avoir été supprimés.

Une pétition en ligne qui a recueilli plus de 23 000 signatures demande à McGill d’enquêter sur l’affaire et d’appliquer les politiques de l’université.

“Le tweet particulier fait l’éloge de l’exécution et peut inciter à la violence contre les manifestants. À notre avis, et compte tenu du contexte résumé ci-dessus, les “dirigeants moudjahidines arrêtés” dans ce tweet ne peuvent être interprétés que comme une référence aux manifestants iraniens ou à un groupe de manifestants que le l’auteur du tweet pense être membre de [People’s Mojahedin Organization of Iran]”, lit-on dans la pétition.

“La déclaration a été ressentie par nous comme une menace voilée pour la sécurité de toute personne, y compris les étudiants de McGill, qui soutient les manifestants en quête de liberté en Iran ou peut partager des convictions politiques ciblées par ce tweet.”

Lorsqu’on lui a demandé si Shahriari était toujours instructeur, McGill a déclaré qu’il ne pouvait pas commenter en raison des lois sur la confidentialité.

L’université a écrit qu’elle équilibrait l’inquiétude accrue suscitée par les “messages choquants” sur les réseaux sociaux avec la liberté d’expression de l’instructeur.

“Nous continuons à étudier la question de très près et nous avons contacté directement les étudiants iraniens de McGill pour leur offrir un soutien en cette période difficile. Nous avons également encouragé tous les étudiants, iraniens ou non, qui ont besoin d’aide à rechercher les ressources disponibles. à McGill », a écrit un porte-parole dans un courriel.

“Comme nous l’avons rappelé à notre communauté, il est crucial pour nous tous de nous souvenir de l’importance de l’équité procédurale et de prendre en compte la large protection offerte à la liberté d’expression dans notre société, même lorsqu’une telle expression est désagréable ou dérangeante.”

Entre-temps, une affiche intitulée « Liberté de répression » circulait sur les réseaux sociaux faisant la promotion d’un « sit-in » à McGill de 18 h à 20 h jeudi.