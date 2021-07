Tweet du docteur à un ami, réponse de Modi

Le jour de votre anniversaire, vous avez des amis, de la famille et parfois des marques promotionnelles qui vous souhaitent un joyeux anniversaire. Si vous êtes citoyen indien et utilisez Twitter, vous recevez peut-être un vœu d’une personne très spéciale : le Premier ministre du pays. Un citoyen indien a été le destinataire d’une telle surprise mardi lorsque le Premier ministre Narendra Modi lui a personnellement souhaité le jour de son anniversaire. L’utilisateur de Twitter, avec le nom d’utilisateur @Dextrocardiac1, le souhait de PM Modi après que le médecin ait demandé à un autre ami sur Twitter de lui demander si PM Modi le souhaiterait aussi. L’amie avec laquelle elle a plaisanté est suivie par PM Modi, et dans le tweet original, elle a mentionné « Dextrodiwas » comme une blague le jour de son anniversaire et de son nom d’utilisateur.

« Dextrodiwas par s’il vous plaît, demandez à PM de me souhaiter alors que vous vous suivez tous les deux », a écrit le médecin, ce qui se traduit par S’il vous plaît, demandez à PM de me souhaiter sur « Dextrodiwas ».

Merci ajit. Dextrodiwas par s’il vous plaît demandez à pm de me souhaiter pendant que vous vous suivez tous les deux – Dextro (@Dextrocardiac1) 6 juillet 2021

Et PM Modi obligé.

« Joyeux anniversaire… ou comme vous le décrivez – Dextrodiwas… Bonne année à venir », a écrit PM Modi.

Étonnamment surpris par les vœux d’anniversaire, Dextro a tweeté : « Je suis le plus chanceux des humains vivants ». Ajit Datta qui a été le premier à souhaiter au docteur, et l’ami suivi de PM Modi ont également répondu : .Humilié, honoré et heureux.

Le tweet du PM est rapidement devenu viral sur Twitter, de nombreuses personnes ayant demandé « PM Modi, souhaite moi aussi mon anniversaire » dans le fil du tweet original. Le vœu est aussi une rare occasion de la part de la poignée officielle du Premier ministre indien qui, dans la plupart des cas, réserve ses tweets à discuter des affaires de la nation.

