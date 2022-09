Tweet disant qu’Adam Levine ressemble à un sac de chipotle devient viral, les internautes se séparent

Le chanteur de Maroon 5, Adam Levine, fait la une des journaux depuis quelques jours en raison de son scandale de tricherie DM. Quatre femmes ont accusé Levine de leur avoir envoyé des textos séduisants alors qu’elles étaient toujours mariées à sa femme Behati Prinsloo. Cependant, un autre tweet, mentionnant le chanteur, devient viral et divise les internautes. L’utilisatrice de Twitter, Dara Faye, a mentionné à quel point le corps complet des tatouages ​​​​de la chanteuse est similaire à celui d’un sac Chipotle. Pour ceux qui ne connaissent pas, les sacs à emporter Chipotle sont recouverts de griffonnages sur la marque.

“J’ai vu un tiktok de quelqu’un disant qu’Adam Levine ressemble à un sac de chipotle et je ne peux pas m’empêcher d’y penser”, lit-on dans le tweet. Il y avait aussi une photo du chanteur avec le sac. Regardez par vous-même :

J’ai vu un tiktok de quelqu’un dire qu’Adam Levine ressemblait à un sac de chipotle et je n’arrête pas d’y penser. pic.twitter.com/mKeiMNpp4m — dara faye (@darafaye) 23 septembre 2022

Le tweet a réussi à recueillir plus de 189 000 likes. “Et si une poupée Ken en plastique ressemblait à un sac de chipotle avec des griffonnages aléatoires sur le mur de la salle de bain et des numéros de téléphone dessus ?” Nous devons couvrir toutes les bases », a commenté un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit: “Je ne connais littéralement pas une seule personne à part les mères pleurnichardes d’âge moyen qui le trouvent attirant.”

Plus tôt, Levine a répondu aux allégations de tricherie portées contre lui par le modèle Instagram Sumner Stroh. Reprenant ses histoires sur Instagram, le leader de Maroon 5 a écrit qu’il avait fait preuve d’un “mauvais jugement” en parlant à quelqu’un d’autre que sa femme de manière flirteuse, mais a nié avoir eu une liaison. “Je n’ai pas eu de liaison, pourtant, j’ai franchi la ligne pendant une période regrettable de ma vie”, écrit-il. Levine a ajouté que cela devenait parfois inapproprié et qu’il avait pris des “mesures proactives” pour remédier à la situation avec sa famille.

Levine a écrit qu’il assumait “l’entière responsabilité” de son erreur et a ajouté qu’il ne recommencerait plus jamais. “Ma femme et ma famille sont tout ce qui m’importe dans ce monde. Être assez naïf et stupide pour risquer la seule chose qui compte pour moi a été la plus grande erreur que je puisse faire. Il a insisté pour que sa famille s’en sorte ensemble. Levine est mariée au mannequin Victoria’s Secret Behati Prinsloo depuis 2014, et ils attendent un troisième enfant ensemble.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici