Tweet de Joe Biden sur les liens entre l’Inde et les États-Unis après la visite d’État du Premier ministre Modi. Sa réponse

Le Premier ministre Narendra Modi a déclaré dimanche que l’amitié entre l’Inde et les États-Unis est une force pour le bien mondial et rendra la planète meilleure et plus durable.

Les remarques du Premier ministre Modi sont venues en réponse à un tweet du président américain Joe Biden dans lequel il a déclaré que l’amitié entre les États-Unis et l’Inde est parmi les plus importantes au monde.

Je suis entièrement d’accord avec vous, @POTUS @Joe Biden! L’amitié entre nos pays est une force du bien mondial. Cela rendra une planète meilleure et plus durable. Le chemin parcouru lors de ma récente visite renforcera encore plus notre lien. 🇮🇳 🇺🇸 https://t.co/iEEhBIYG17 — Narendra Modi (@narendramodi) 25 juin 2023

« L’amitié entre les États-Unis et l’Inde est l’une des plus importantes au monde. Et elle est plus forte, plus étroite et plus dynamique que jamais », a tweeté Biden en partageant un montage vidéo de la visite d’État récemment terminée du Premier ministre Modi aux États-Unis.

Marquant le tweet de Biden, le Premier ministre Modi a déclaré sur Twitter : « Je suis entièrement d’accord avec vous, @POTUS @JoeBiden ! L’amitié entre nos pays est une force du bien mondial. Elle rendra une planète meilleure et plus durable. » « Le terrain parcouru lors de ma récente visite renforcera encore plus notre lien », a déclaré le Premier ministre Modi.

Le Premier ministre avait entamé sa visite aux États-Unis le 20 juin et à New York, il a dirigé un événement historique au siège de l’ONU pour commémorer la neuvième Journée internationale du yoga le 21 juin.

Plus tard, à Washington DC, il a été accueilli sur le tapis rouge à la Maison Blanche par le président Biden. Les deux dirigeants ont tenu jeudi un sommet historique, suivi du discours du Premier ministre Modi devant le Congrès américain et d’un dîner d’État organisé à la Maison Blanche par les Bidens en son honneur.

La visite a été marquée par plusieurs accords majeurs visant à renforcer la coopération dans des domaines clés tels que la défense, l’espace et le commerce.

