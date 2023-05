tvOS 16.5 maintenant disponible pour Apple TV HD et Apple TV 4K

Apple déploie tvOS 16.5 pour Apple TV HD et Apple TV 4K, apportant des mises à jour et des améliorations au décodeur Apple TV.

Avec tvOS 16.5, Apple a ajouté la prise en charge de Multiview dans l’application Apple TV pour regarder jusqu’à quatre événements sportifs en direct à la fois sur Apple TV 4K (disponible pour MLS Season Pass et Friday Night Baseball) et inclut des améliorations de performances et de stabilité.