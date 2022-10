tvOS 16.1 désormais disponible avec la nouvelle interface Siri pour Apple TV

tvOS 16.1 est maintenant disponible, introduisant une nouvelle interface Siri pour Apple TV ainsi que la prise en charge du protocole de maison intelligente unifié Matter, ainsi que des corrections de bogues et des améliorations générales.

La nouvelle interface Siri est l’un des changements les plus notables avec tvOS 16.1, avec une refonte complète qui voit les résultats de Siri apparaître dans une boîte compacte dans le coin de l’écran du téléviseur, permettant aux utilisateurs de visualiser rapidement les résultats sans interrompre tout ce qui est à l’écran.

Siri sur Apple TV est désormais capable de reconnaître la voix de chaque utilisateur, afin qu’ils puissent accéder à leurs films, émissions, musique, jeux et applications, et reprendre là où ils se sont arrêtés. En utilisant la télécommande Siri et en demandant « Que dois-je regarder ? » les utilisateurs peuvent obtenir des recommandations personnalisées.

Avec la prise en charge de Matter, les appareils domestiques intelligents pourront prendre en charge un protocole pour que leurs accessoires fonctionnent sur différents systèmes d’exploitation pris en charge. Le protocole unique garantit l’interopérabilité entre les produits de maison intelligente de différentes entreprises, ce qui facilite la recherche de nouveaux accessoires de maison intelligente compatibles entre les appareils.

Suivez @TheApplePost sur Twitter pour les dernières couvertures et analyses sur tout ce qui concerne Apple. Lisez les dernières histoires de la journée et restez au courant des dernières nouvelles d’Apple, des fuites d’iPhone et des rumeurs de Mac avec le Application theapplepost.com – disponible sur l’App Store.