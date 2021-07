Tvesa Malik, Diksha Dagar et Astha Madan se préparent pour le nouveau format Aramco Ladies Team Series

Les golfeuses indiennes Tvesa Malik, Diksha Dagar et Astha Madan auront un avant-goût d’un autre nouveau format lorsqu’elles prendront le départ des Aramco Team Series ici sur le Ladies European Tour (LET). L’événement a lieu au Centurion Club. L’événement fait suite au succès de l’édition 2020 de The Saudi Ladies Team International, au format par équipe et individuel. Le format innovant verra 36 équipes jouer et chaque équipe se compose de trois professionnels et d’un amateur.

Il s’agit d’un format « deux sur quatre » qui permet aux deux meilleurs scores de chaque trou d’être avancés pour la compétition par équipe ; tandis que chaque professionnel terminera également chaque trou et le score sera utilisé pour la compétition individuelle. Un élément unique sera une ébauche pour choisir les équipes pour le tournoi. Les 36 capitaines d’équipe du tournoi ont été choisis sur la base du classement mondial officiel Rolex. Dans un ordre aléatoire, les 36 capitaines sélectionneront le premier joueur à rejoindre leur équipe.

Du champ restant, un autre professionnel sera affecté à chaque équipe sur la base d’un choix aléatoire. Avant le départ jeudi, chaque équipe se verra attribuer au hasard un amateur pour compléter la formation. Le peloton comprend Emily Kristine Pedersen qui mène le peloton cette semaine aux côtés d’autres lauréats de l’Ordre du mérite : la championne 2010 Lee-Anne Pace, la championne 2017 et 2018 Georgia Hall, la championne 2014 Charley Hull et la championne 2016 Beth Allen.

Trish Johnson, qui a remporté l’Ordre du mérite en 1990, sera au départ cette semaine, tout comme Laura Davies, sept fois lauréate de l’Ordre du mérite, qui compte 48 victoires au LET. Ils seront rejoints par la capitaine de l’European Solheim Cup Catriona Matthew.

