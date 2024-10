TVA et plusieurs compagnies d’électricité locales sollicitées pour une subvention de 250 M$

TVA ainsi que 10 compagnies d’électricité locales ont été sélectionnées pour une subvention de 250 millions de dollars du programme Grid Resilience and Innovation Partnerships (GRIP) du DOE pour financer 84 projets de sécurité énergétique afin de garantir aux communautés locales un accès à une électricité abordable, fiable et propre. Parmi ces 10 compagnies d’électricité, sept sont basées dans le Mississippi :

• Services publics d’Aberdeen

• Utilitaires Amory

• Éclairage, gaz et eau de New Albany

• Département électrique d’Okolona

• Utilitaires de Philadelphie

• Département électrique de Water Valley

• Système électrique de la ville de West Point

L’investissement contribuera à augmenter la capacité du réseau jusqu’à 2 400 mégawatts, à atténuer les risques météorologiques extrêmes et à accélérer le développement de milliers de mégawatts d’énergie solaire et jusqu’à 800 mégawatts d’énergie éolienne. Ces initiatives bénéficieront directement aux communautés et aux populations de la région.

« Nous sommes ravis que notre coalition ait été sélectionnée pour entamer les négociations avec le Grid Deployment Office du DOE », a déclaré Jeff Lyash, président et chef de la direction de TVA. « TVA est un leader en matière d’énergie propre, et à mesure que notre dépendance à l’électricité propre augmente, cette coalition tirera parti de cette opportunité de financement historique pour accélérer la fourniture d’une énergie abordable, fiable et sans carbone aux communautés que nous servons. Cet investissement améliorera la façon dont nous fournissons de l’énergie propre, tout en favorisant une plus grande prospérité économique régionale. C’est l’occasion de travailler avec les partenaires du LPC pour transformer nos systèmes et poursuivre notre mission de stimuler la croissance dans la région.

« Le programme Grid Resilience and Innovation Partnerships du DOE continue de donner la priorité aux lauréats qui valorisent les carrières durables de la classe moyenne et les avantages sociaux pour leur main-d’œuvre », a déclaré Sean McGarvey, président des syndicats des métiers du bâtiment d’Amérique du Nord. « La sélection d’aujourd’hui de la Tennessee Valley Authority dans le cadre du GRIP bénéficiera non seulement aux contribuables, mais aussi à la solide main-d’œuvre syndiquée qui continue de lutter chaque jour pour fournir à la vallée du Tennessee l’électricité dont elle a besoin. Nos membres sont fiers de poursuivre notre partenariat de plusieurs décennies avec TVA et ont hâte d’améliorer la résilience de leurs réseaux électriques.

Les résultats et avantages attendus de l’investissement de 250 millions de dollars :

• Réseau électrique – Ajoutez jusqu’à 2 400 mégawatts de capacité du réseau de transmission,

réduire la file d’attente d’interconnexion solaire de TVA, réduire les temps de panne et créer

le premier lien d’interconnexion entre TVA et le Southwest Power Pool,

fournissant jusqu’à 800 mégawatts d’énergie éolienne.

• Fiabilité/communauté – Fournit une réduction prévue de 94 % des incidents localisés.

durées de coupure, offrant à 360 communautés défavorisées un

retombées économiques estimées à 250 millions de dollars, dont environ 50 % du projet

avantages directs pour les communautés défavorisées, conformément aux

Initiative Justice40.

• Création d’emplois – Créer environ 800 emplois sur cinq ans, dont 99,7 % seront des travailleurs syndiqués de la construction. TVA s’engage à atteindre un taux d’apprentissage de 33 %, à augmenter les salaires des apprentis et à accroître son engagement auprès des entreprises détenues ou contrôlées majoritairement par des groupes sous-représentés.

TVA estime que ce financement est essentiel puisque la population de la région croît trois fois plus vite que la moyenne nationale. En 2023, le PIB de la région a augmenté de 3 %, contre une moyenne nationale de 2,5 %. En outre, la Baker School de l’Université du Tennessee prévoit que la population de la région devrait croître de 22 % d’ici 2050.

« La croissance soutenue dans la région nécessite des solutions innovantes pour augmenter la capacité de transport et de distribution au profit de tous ceux que nous servons », a déclaré Lyash. « Avec près de 60 % de production sans carbone, nous savons que nous pouvons faire plus, plus rapidement. »