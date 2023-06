TV tonight : Denise van Outen met les friteuses à air à l’épreuve ultime

Friteuses à air : valent-elles le coup ?

20h, Canal 4

Porc croustillant ! Des crêpes parfaites ! Superbes steaks ! « C’est la plus grande révolution culinaire depuis le micro-onde » déclare Denise van Outen qui, au nom d’une recherche cruciale, teste pendant 30 jours un régime air-fryer tout en enquêtant sur le phénomène de consommation. Elle tente de recréer un curry à emporter et se demande à quel point la friture à l’air est plus saine que les autres méthodes. Attention : il est difficile de résister à les rechercher par la suite. Hollie Richardson

Ne pas sortir

21h, BBC One

La sitcom familiale à saveur de vanille de Lee Mack doit faire quelque chose de bien pour avoir atteint une 13e saison. Dans une confusion classique, le câlin de cette semaine voit Lee et Lucy penser qu’Anna a une liaison plutôt que d’aller à des cours d’italien. Ils ont juste besoin d’avoir suffisamment de preuves pour le dire à Toby. HEURE

Litvinenko : l’empoisonnement de Mayfair

21h, ITV1

L’un de ces documentaires compagnons pratiques qui signifient que vous n’avez pas à regarder le drame pertinent de quatre heures (Litvinenko, du lundi au jeudi, ITV1) si vous étiez sur la clôture à ce sujet. Les vraies personnes racontent l’histoire du meurtre de l’ex-espion Alexander Litvinenko en 2006, avec l’étrange clip de comparaison/contraste de la version fictive. C’est une course rapide et captivante. Phil Harrisson

Poker Face

21h, Sky Max

Coincée au milieu… Natasha Lyonne dans Poker Face. Photographie: Peacock / Evans Vestal Ward

Le drame policier comique de Natasha Lyonne a peut-être un peu perdu son chemin avec quelques épisodes d’anthologie de trop, mais cette fin à double facture propose une conclusion en action qui est à la hauteur de son ouverture digne du cinéma. Tout commence, de manière quelque peu inattendue, avec Charlie (Lyonne) trouvant la paix et l’amour dans une ville de montagne. HEURE

Reine d’Oz

21h30, BBC One

Après avoir fait une mauvaise première impression, la royale Georgie (Catherine Tate) semble déterminée à ne faire aucun effort pour devenir la monarque australienne. Heureusement pour cette comédie énergique d’erreurs, les tâches prêtes à faire face aux catastrophes continuent de s’accumuler, de Georgie lançant son propre billet de 5 $ à une chasse au kangourou mal jugée avec un baron des médias odieux. Graeme Virtue

Arctic Monkeys à Glastonbury 2023

22h30, BBC One

Les garçons sont de retour en ville… Arctic Monkeys se produisant à Glastonbury en 2013. Photographie : Ian Gavan/Getty Images

Alex Turner et co ont honoré la scène Pyramid pour la dernière fois en 2013. Après une tournée mondiale à guichets fermés et un album récent, The Car, la fierté de Sheffield est à juste titre renvoyée à Worthy Farm pour sa troisième apparition en tête d’affiche, inaugurée par Jo Whiley et Clara Amfo. Attendez-vous à la grandeur. Ali Catterall

Choix de films

Ne t’inquiète pas chérie (Olivia Wilde, 2022), 20h, première du cinéma Sky

Avec des rumeurs sur le licenciement de Shia LaBeouf, la relation de la réalisatrice Olivia Wilde avec l’acteur Harry Styles et l’écart de rémunération présumé de la star Florence Pugh avec Styles, ce mystère de la guerre froide des années 50 arrive avec une tonne de bagages. Qu’il s’avère être une montre élégante et divertissante est une agréable surprise. Il y a une forte ambiance Stepford Wives dans la vie confortable d’Alice de Pugh, dans une ville désertique américaine où tous les hommes, y compris son mari, Jack (Styles), travaillent au top secret Victory Project. Alice commence à soupçonner que quelque chose ne va pas avec l’endroit et les gens – mais ses expériences décalées ne sont-elles que dans son esprit ? Pugh est plus captivant que jamais dans un conte sinueux de paranoïa américaine. Simon Wardel