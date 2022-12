TV ce soir: Tony Curran est dévastateur dans le drame profondément émouvant Mayflies

Éphémères

21h, BBC One

Cette histoire en deux parties magnifiquement racontée est une adaptation du roman d’Andrew O’Hagan de 2020, abordant avec délicatesse l’amitié masculine, la loyauté et le chagrin. Lorsque Tully Dawson (Tony Curran) dit à son meilleur ami Jimmy (Martin Compston) qu’il a un cancer en phase terminale, les deux hommes se remémorent l’ancien temps qui grandit dans une ville côtière ouvrière près de Glasgow dans les années 80. Curran est profondément émouvant en tant qu’homme qui refuse de laisser la mort avoir le dernier mot, avec Ashley Jensen dans le rôle de sa femme pétard Anna. Avec de nombreux flashbacks débordant d’esprit d’adolescent rebelle et une bande originale de New Order and the Smiths, c’est une montre nostalgique et poignante pour les jours les plus calmes de la période des fêtes. Hollie Richardson

Chiens à l’état sauvage : rencontrez la famille

20h, BBC One

Un favori instantané… un renard fennec dans Dogs in the Wild: Meet the Family. Photographie: Grab/BBC NHU

Rencontrez les canidés, une famille mondiale de 37 membres, dont des loups, des renards, des chacals et des chiens. Alors que les races domestiques font partie des ménages humains depuis le paléolithique, leurs cousins ​​sauvages sont moins familiers. Dans cette série en trois parties, Chris Packham fait quelques présentations et le mignon renard fennec aux grandes oreilles est un favori instantané. Ellen E. Jones

Sang de Vienne

21h, BBC 2

La période merveilleusement évocatrice se termine par un cas juteux: une star de cinéma assiste à une première fastueuse, puis la gâte en mourant d’empoisonnement pendant la projection. C’est une ancienne patiente de Max, mais son histoire est encore plus riche qu’il n’y paraît et l’enquête mène aux recoins les plus sombres de la politique autrichienne du début du siècle. Jack Seale

La fête de l’année de Jon et Lucy

21h, Canal 4

Jon Richardson et Lucy Beaumont font appel à leurs amis célèbres pour une aubaine arrosée à l’approche de la nouvelle année. Romesh Ranganathan, Judi Love et Tom Allen se joignent à la gaieté, qui consiste à défier une Lionne de faire un TikTok et à attacher l’un de leurs hôtes à un rouet. Hollie Richardson

Nouvel Amsterdam

21h, témoin du ciel

Une grossesse met une vie en danger… Conner Marx, Zoe Mann et Sandra Mae Frank à New Amsterdam. Photographie : NBC Universal/Ralph Bavaro/NBC

Le droit à l’avortement est à l’honneur dans la première du programme double de ce soir de ce drame médical. Alors qu’une patiente fait face à une grossesse qui met sa vie en danger, elle se retrouve à se tourner vers le personnel pour connaître les options qui s’offrent à elle à la lumière de la décision de la Cour suprême. Ne vous attendez pas à ce que cela donne une belle apparence à la justice américaine. Alexis Duggins

Rosie Molloy abandonne tout

22h, Sky Comédie

Rosie (Sheridan Smith) poursuit ses efforts spectaculaires pour nettoyer son acte et se débarrasser de ses habitudes, cette fois abandonnant la cure de désintoxication pour passer du temps avec un couple hippie qui dirige un empire mobile de trafic de drogue avant de découvrir accidentellement un secret de famille. Smith est une présence tellement empathique à l’écran qu’il est difficile de ne pas s’enraciner pour elle. Katie Rosseinsky

Choix de films

Chaleur (Michael Mann, 1995) 22h30, BBC Two

Al Pacino dans le thriller Heat de 1995. Photographie : Warner Bros/Allstar

Le thriller raffiné de Michael Mann est une étude de contrastes, incarnée par le voleur de Robert De Niro et le flic de Los Angeles d’Al Pacino. Neil de De Niro est pointilleux et émotionnellement distant; Le Vincent de Pacino est instinctif et passionné. Cependant, ils sont tous les deux obsédés par leur travail, ce qui rend l’intrigue du chat et de la souris de ce film piquante, alors que Neil planifie son prochain travail tout en luttant contre des éléments criminels antagonistes et la poursuite acharnée de Vincent. Grandes bêtes d’acteurs de leur âge, De Niro et Pacino profitent ensemble de leur premier film à l’écran dans un récit amoureux des minuties du braquage et de son enquête. Simon Wardel

Sport en direct

Football de Premier League : Leeds contre Manchester City 20h, Amazon Prime Vidéo. Le meilleur buteur Erling Haaland visite Elland Road.