TV ce soir: Steve Pemberton, Bez et Motsi Mabuse s’amusent avec de grands contes

Est-ce que je te mentirais?

20h, BBC One

De retour pour une nouvelle série, ce spectacle de panneaux durables est très fermement en territoire si ce n’est pas cassé, ne le réparez pas maintenant. Cette semaine, un fil typiquement macabre de Steve Pemberton, une histoire convenablement folle de Glastonbury de Bez et un incident potentiellement frisant les orteils dont Motsi Mabuse se souvient (ou imagine). Phil Harrisson

Coup de pied santé du Nouvel An de Food Unwrapped

19h30, Canal 4

Plus de conseils de santé pour ceux qui souffrent après leur éruption saisonnière. New Unwrapper John explore comment le bacon végétalien reproduit la texture de la viande, tandis que Kate découvre si l’ail noir peut vous faire perdre des années, comme cela a été affirmé. Aussi, la laitue peut-elle aider à dormir? On devine qu’il y a des romaines à voir. Ali Catterall

Le travail italien d’Amanda et Alan

20h30, BBC One

Amanda Holden et Alan Carr en Sicile. Photographie: BBC/PA

Si vous êtes frappé par le blues de janvier, sachez qu’il existe de belles régions de la côte italienne où les maisons peuvent être achetées pour un euro. Cependant, comme Amanda Holden et Alan Carr le découvrent dans cette série enjouée et fragile, ils auront besoin de beaucoup de travail. Ces deux-là ne sont pas le duo le plus pratique mais, vraisemblablement, leur pad subira une transformation miraculeuse. pH

Mort au paradis

21h, BBC One

Le câlin du crime des Caraïbes confortable continue de se dérouler dans sa 12e saison. Ralf Little est à la barre – son DI Neville Parker enquête cette semaine sur le plongeon d’une falaise d’un universitaire lors de la visualisation d’une conjonction planétaire. pH

Vivre à l’Apollon

21h45, BBC 2

C’est une programmation solidement stellaire pour la vitrine de la comédie stand-up cette semaine, avec Ed Gamble comme animateur. Les principaux interprètes sont Tom Davis, toujours un excellent artiste de scène bien qu’il soit mieux connu maintenant pour des comédies scénarisées telles que The Curse et Judi Love of Loose Women. Jack Seale

Le spectacle de Graham Norton

22h40, BBC One

C’est Norton au carré cette semaine alors que James Norton rejoint l’hôte pour parler du retour de Happy Valley. Ils sont rejoints par Jamie Dornan, qui joue aux côtés de Gal Gadot dans le prochain thriller d’action Netflix Heart of Stone. Alexis Duggins

Sport en direct

Gloucester contre Sarrasins 19h45, BT Sport 1. Au stade Kingsholm.

Football de la FA Cup : Man United contre Everton 20h ITV. Match nul au troisième tour à Old Trafford.